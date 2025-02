Chhaava 11 days Box office Collecions: వర్కింగ్ డేలో కూడా ఈ హోల్డ్ ఏంది సామి.. సోమవారమైన తగ్గని ‘ఛావా’ జోరు..

Chhaava 11 days Box office Collecions: బాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం చరిత్రలో మన దేశాన్ని అనేక ఏళ్లు పరిపాలించిన పాలకులు మన దేశాన్ని ఆక్రమించిన పరాయి రాజులనే గొప్పగా చూపెట్టారు. అంతేకాదు మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో చూపెట్టిన అసలు సిసలు హీరోల కథలను వెండితెరపై ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఈ కోవలో వచ్చిన ‘ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్’, ది కేరళ స్టోరీ, ఎమర్జన్సీ, సబర్మతి రిపోర్ట్, బస్తర్ వంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి. ఇందులో మెజారిటీ చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతున్నాయి. తాజాగా విడుదలైన ‘ఛావా’ సినిమా కూడ రికార్డుల బెండ్ తీస్తోంది. మనకు శివాజీ గురించి తెలుసు. అది కూడా పూర్తి స్థాయిలో చాలా మందికి తెలియదు.

తాజాగా మరాఠీలో ఓ ప్రసిద్ధ కవి రాసిన ‘ఛావా’ నవలనే అదే పేరుతో వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు. ఈ సినిమా విడుదలైన రోజు నుంచి మంచి వసూల్లతో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఫస్ట్ వీక్.. మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 228.28 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది.

After delivering a phenomenal performance in its second weekend, #Chhaava continues its triumphant run with a rock-solid second Monday.

While *most* films tend to slow down on weekdays, #Chhaava defies the trend, holding strong at the #Boxoffice... With strong evening and night… pic.twitter.com/8FS5yJYIPN

