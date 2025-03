Chhaava Telugu Trailer Talk: అదిరిపోయిన ఛావా తెలుగు ట్రైలర్.. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీపై శంభాజీ దండయాత్ర..

Chhaava Telugu Trailer Talk: ‘ఛావా’ ఇది పేరు కాదు ఎమోషన్ అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా బాలీవుడ్ రికార్డుల తుక్కు రేగ్గోడుతుంది. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కలెక్షన్స్ వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇక హిందీలో బాక్సాఫీస్ పరంగా ఎన్నో రికార్డులను సెట్ చేస్తోన్న ఈ సినిమా త్వరలో తెలుగులో రిలీజ్ కాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. హిందీ ట్రైలర్ కు తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పి విడుదల చేసారు. ఎవరైనా పెద్ద స్టార్ తో ఈ సినిమాలో కథానాయకుడి పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పిస్తే ఈ సినిమా రేంజ్ మరో లెవల్లో ఉండదనే చెప్పాలి. మొత్తంగా తెలుగ ట్రైలర్ కూడా ఎంతో ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది.

మరోవైపు నిన్నటితో 17 రోజుల బాక్సాఫీస్ రన్ పూర్తి చేసుకుంది. థర్డ్ వీకెండ్ లో ఈ సినిమా పలు రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. పుష్ప 2, స్త్రీ 2, బాహుబలి 2 పేరిట ఉన్న రికార్డులను తుడిచిపెట్టేసింది. ఈ సినిమా మూడో వీకెండ్ లో మూడు రోజుల్లో రూ. 60.10 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధిస్తే.. పుష్ప 2 మూవీ.. 60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లనే రాబట్టింది. అటు స్త్రీ 2 - రూ. 48.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబడితే.. బాహుబలి 2 మూవీ ఫస్ట్ వీకెండ్ లో రూ. 42.55 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడం విశేషం.

The True Legend #Chhaava Arrives!💥 Witness the Immortal Saga of an Epic WARRIOR ❤️‍🔥

#Chhaava sparkles yet again in Weekend 3… Continues its phenomenal run, with Saturday and Sunday delivering outstanding numbers.

What makes this achievement even more remarkable is that these figures have been achieved in the *third weekend* – not during the opening weekend,… pic.twitter.com/ZKKKTWuM1v

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 3, 2025