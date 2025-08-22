Mana Shankara Vara Prasad Garu: అదిరిన ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు టైటిల్ గ్లింప్స్.. పండగ కి వస్తున్నారు..

Mana Shankara Vara Prasad Garu title Glimpse:ఈ రోజు 70వ పడిలో అడుగుపెట్టిన చిరంజీవి.. సీనియర్ కథానాయకుల్లో మంచి జోరుమీదున్నాడు. అంతేకాదు ఈ ఏజ్ లో కూడా వరుస చిత్రాలతో అలరిస్తున్నాడు. ఈ బర్త్ డే సందర్భంగా వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ‘విశ్వంభర’ సినిమా కు సంబంధించిన అప్ డేట్ తో పాటు ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది సమ్మర్ కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. చిరు.. యముడికి మొగుడు, జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి, అంజి తర్వాత చేస్తోన్న సోషియో ఫాంటసీ మూవీ కావడంతో అభిమానులు ఈ సినిమాపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. తెలుగులో రాజమౌళి తర్వాత అపజయం ఎరగని దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ముందు నుంచి అనుకున్నట్టుగానే..చిరంజీవి ఒరిజినల్ నేమ్ గుర్తుకు వచ్చేలా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ అనే టైటిల్ ను కన్ఫామ్ చేస్తూ టైటిల్ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు.
వైట్ షర్ట్ పై బ్లాక్ కోట్ తో బాస్ అంటూ చిరంజీవిని బాస్ అని చెబుతూ ఈ టైటిల్ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. కారు నుంచి దిగుతూ.. చేతిలో మిషన్ గన్ తో చిరంజీవి లుక్ అదరిపోయింది. ఈయనకు 70 యేళ్లు అంటే నమ్మడం కష్టమే. అంత యంగ్ కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ‘రౌడీ అల్లుడు’ సినిమాలోని లవ్లీ మై హీరో సాంగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వినిపించారు. ఈ చిత్రంలో ఈ పాటను రీమిక్స్ చేసారా అనేది చూడాలి. అప్పట్లో బప్పీలహరి అందించిన మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్.
Thank you, Team #Mega157 for giving me such a wonderful gift on my birthday 🤗#ChiruAnil is “మన శంకరవరప్రసాద్ గారు” ❤️🔥https://t.co/nokgXsdTqs
Many thanks to my dear @VenkyMama, see you soon 😉
Let’s celebrate SANKRANTHI 2026 with #ManaShankaraVaraPrasadGaru in cinemas!… pic.twitter.com/mClGogWrBj
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 22, 2025
అంతేకాదు ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ పండగకి వస్తున్నారు అనే ట్యాగ్ పెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని 2026 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. మొత్తంగా చిరంజీవికి ఇమేజ్ కు తగ్గట్టు అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన నయనతార కథానాయికగా నటిస్తోంది. సైరా తర్వాత ఈ చిత్రంలో జోడిగా యాక్ట్ చేసింది. మరోవైపు చిరంజీవి.. శ్రీకాంత్ ఓదెల, బాబీ, మారుతి, హరీష్ శంకర్ సినిమాలు లైన్ లో ఉన్నాయి.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.