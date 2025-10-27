English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Chiranjeevi Deep Fake Video: డీప్ ఫేక్ బారిన పడ్డ చిరంజీవి.. హైదరాబాద్ సీపీకి ఫిర్యాదు..

Chiranjeevi Deep Fake Video: డీప్ ఫేక్ బారిన పడ్డ చిరంజీవి.. హైదరాబాద్ సీపీకి ఫిర్యాదు..

Chiranjeevi Deep Fake Video: సినీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి డీప్‌ఫేక్ బారిన పడటం కలకలం రేపుతోంది. దుండగులు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి అశ్లీల వీడియోలుగా రూపొందించారు. ప్రస్తుతం నెట్టింట ఇవి మెగాస్టార్ పరువును బజారున పడేసాలా ఉండటంతో తక్షణమే రంగంలోకి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:09 PM IST

Chiranjeevi Deep Fake Video: గత కొన్నేళ్లుగా  సినిమా నటులకు సంబంధించిన డీప్ ఫేక్ వీడియోలు ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారుతున్నాయి. తాజాగా డీప్ ఫేక్ ఏఐ వీడియోలు, ఫోటోలతో చిరంజీవిని పరువు తీసేలా కొన్ని ఫేక్ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. మెగాస్టార్ వివిధ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫామ్ లు, వెబ్ సైట్స్ లలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియోలు కొద్ది గంటల్లోనే వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ విషయం తెలిసిన చిరంజీవి వెంటనే హైదరాబాద్‌ సీపీ సజ్జనార్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం కోర్టును కూడా ఆశ్రయించగా, న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

డీప్‌ఫేక్‌ లాంటి టెక్నాలజీలను ఉపయోగించి వ్యక్తుల ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడం చాలా ఘోరమైన విషయమన్నారు చిరంజీవి. తన పేరుతో అశ్లీల వీడియోలు సృష్టించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు. రీసెంట్ గా చిరంజీవికి తన వ్యక్తిగత హక్కుల పరిరక్షణ కోసం కోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా ఈయన హక్కులకు భంగం కలిగించే వీడియోలు, ఫోటోలు ఎవరు ఉపయోగించకూడదని తీర్పు ఇచ్చింది. 

మరి కోర్టును ఇచ్చిన తీర్పు వల్ల ఈ డీప్ ఫేక్ వీడియోలు ఆగిపోతాయా.. ఇక సినీ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఐ బొమ్మ, బప్పం టీవీ, తమిళ రాకర్స్ వంటి వాటిపై సినీ ఇండస్ట్రీతో పాటు ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయలేక చేతులేత్తుస్తున్నాయి. వాటి ఐపీలను ఇతర దేశాలతో ఆపరేట్ చేయడం ద్వారా వీటికి అడ్డుకట్ట వేయలేకపోతున్నాయనేది సమాచారం. చిరంజీవి విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతుంది. విశ్వంభర ఈ యేడాది సమ్మర్ కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మరవైపు చిరంజీవి నాగార్జున వందో  చిత్రం ‘లాటరీ కింగ్’లో ఇంపార్టెంట్ రూల్ చేయనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chiranjeevi files complaint Over AI VideosChiranjeevi deep Fake videosChiranjeeviChiranjeevi AI VideosChiranjeevi AI Miss Use Videos

