English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Mana Shankara Varaprasad Garu: పండగ పూట చిరంజీవికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ మూవీకి హైకోర్టు షాక్..

Mana Shankara Varaprasad Garu: పండగ పూట చిరంజీవికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ మూవీకి హైకోర్టు షాక్..

Mana Shankara Varaprasad Garu:సంక్రాంతి పండగ వేళ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో టికెట్ ధరల వ్యవహారం పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.  ప్రభాస్ లేటెస్ట్‌ మూవీ రాజా సాబ్ టికెట్ల వ్యవహారం పై  తెలంగాణ హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టికెట్ ధరల పెంపునకు నో చెప్పింది. ఇప్పుడు న్యాయస్థానం తీర్పు ప్రభావం మెగాస్టార్ మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాపై కూడా పడేలా కనిపిస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 09:57 AM IST

Trending Photos

Silver Rates: మార్కెట్లో సిల్వర్ సునామీ.. దేశీయంగా వెండి ధర తగ్గబోతుందా..!
6
Gold Price Today
Silver Rates: మార్కెట్లో సిల్వర్ సునామీ.. దేశీయంగా వెండి ధర తగ్గబోతుందా..!
Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..
7
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..
Gold Rates Today in India: కొనుగోలు దారులకు ఊరట.. భారీగా తగ్గిన బంగారం వెండి ధరలు..
5
Gold Price Today
Gold Rates Today in India: కొనుగోలు దారులకు ఊరట.. భారీగా తగ్గిన బంగారం వెండి ధరలు..
PM Awas Yojana: కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.2.5 లక్షలు జమా.. వచ్చే నెలే ఫిక్స్‌..!
5
PM Awas Yojana
PM Awas Yojana: కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.2.5 లక్షలు జమా.. వచ్చే నెలే ఫిక్స్‌..!
Mana Shankara Varaprasad Garu: పండగ పూట చిరంజీవికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ మూవీకి హైకోర్టు షాక్..

High Court Big Shock to Mana Shankara Varaprasad Garu: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సినిమాలకు టికెట్ రేట్ పెంపు వ్యవహారం నిర్మాతలకు, హీరోలకు పెద్ద తలనొప్పిలా మారింది. తాజాగా తెలంగాణలో ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమాకు పెంచిన టికెట్ రేట్స్ పెంపుకు నో చెప్పిన ఉన్నత న్యాయస్థానం.. తాజాగా పాత ధరలకే టికెట్లు అమ్మాలన్న కోర్టు తీర్పుతో అటు నిర్మాతలు, ఇటు అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ప్రీమియర్ షోలు డౌటేనా?  హైకోర్టు తీర్పుతో టికెట్ రేట్ల లెక్కలు మారుతాయా? అన్న డౌట్‌  టాక్‌ఆఫ్‌ ది టాన్‌గా మారింది. అయితే తెలంగాణలో ఇప్పటికే టికెట్ రేట్స్ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మాములుగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 175, అదే మల్టీప్లక్స్ లో రూ. 295 ఉంది. ఆల్రెడీ ఎక్కువగా టికెట్ రేట్స్ కారణంగా ప్రేక్షకులు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. థియేటర్స్ లో సినిమా చూడాలంటే భయపడుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు అందులో ఇంటర్వెల్ అమ్మే కూల్ డ్రింక్స్, పాప్ కార్న్ కూడా రూ. 300 పై మాటే. మాములుగా బయల వీటి ధర రూ. 50 లోపే ఉంటుంది. ఇక నీళ్ల బాటిల్ ధర కూడా అక్కడ రూ. 50 ఉంటుంది. దీంతో సామాన్యులు థియేటర్స్ రావాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇక పండగ పూట హాయిగా సినిమాల చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులకు ఈ టికెట్ రేట్ పెంపు అనేది పెద్ద గుడిబండగా మారే అవకాశాలున్నాయి.  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

ఇక చిరంజీవి మన శంకర వర ప్రసాద్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 12న విడుదల కాబోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా హిట్టైయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వరుస హిట్స్ తో దూకుడు మీదున్న అనిల్ రావిపూడి  ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయడం కలిసొచ్చే అంశం. మరోవైపు చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో నటించిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాలు సంక్రాంతికి విడుదలై హిట్టయ్యాయి. ఇతర చిత్రాల ఏవి హిట్ కాలేదు.  ఈ నేపథ్యంలో ‘మన శంకర వర ప్రసద్’ సినిమా హిట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mana Shankara Vara Prasad GaruNo ticket Rates Hike on Mana Shankara Varaprasad GaruHigh Court Shock Mana Shankara Varaprasad Garu Big ShockHigh Court ShockMana Shankara Vara Prasad Garu First Review

Trending News