Mana Shankara Varaprasad Garu: పండగ పూట చిరంజీవికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ మూవీకి హైకోర్టు షాక్..

High Court Big Shock to Mana Shankara Varaprasad Garu: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సినిమాలకు టికెట్ రేట్ పెంపు వ్యవహారం నిర్మాతలకు, హీరోలకు పెద్ద తలనొప్పిలా మారింది. తాజాగా తెలంగాణలో ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమాకు పెంచిన టికెట్ రేట్స్ పెంపుకు నో చెప్పిన ఉన్నత న్యాయస్థానం.. తాజాగా పాత ధరలకే టికెట్లు అమ్మాలన్న కోర్టు తీర్పుతో అటు నిర్మాతలు, ఇటు అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ప్రీమియర్ షోలు డౌటేనా? హైకోర్టు తీర్పుతో టికెట్ రేట్ల లెక్కలు మారుతాయా? అన్న డౌట్ టాక్ఆఫ్ ది టాన్గా మారింది. అయితే తెలంగాణలో ఇప్పటికే టికెట్ రేట్స్ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మాములుగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 175, అదే మల్టీప్లక్స్ లో రూ. 295 ఉంది. ఆల్రెడీ ఎక్కువగా టికెట్ రేట్స్ కారణంగా ప్రేక్షకులు సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. థియేటర్స్ లో సినిమా చూడాలంటే భయపడుతున్నారు.
అంతేకాదు అందులో ఇంటర్వెల్ అమ్మే కూల్ డ్రింక్స్, పాప్ కార్న్ కూడా రూ. 300 పై మాటే. మాములుగా బయల వీటి ధర రూ. 50 లోపే ఉంటుంది. ఇక నీళ్ల బాటిల్ ధర కూడా అక్కడ రూ. 50 ఉంటుంది. దీంతో సామాన్యులు థియేటర్స్ రావాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇక పండగ పూట హాయిగా సినిమాల చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులకు ఈ టికెట్ రేట్ పెంపు అనేది పెద్ద గుడిబండగా మారే అవకాశాలున్నాయి.
ఇక చిరంజీవి మన శంకర వర ప్రసాద్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 12న విడుదల కాబోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా హిట్టైయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వరుస హిట్స్ తో దూకుడు మీదున్న అనిల్ రావిపూడి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయడం కలిసొచ్చే అంశం. మరోవైపు చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో నటించిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాలు సంక్రాంతికి విడుదలై హిట్టయ్యాయి. ఇతర చిత్రాల ఏవి హిట్ కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ‘మన శంకర వర ప్రసద్’ సినిమా హిట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
