Mana Shankara Varaprasad Garu: మన శంకర వర ప్రసాద్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ అదేనా..!

Mana Shankara Varaprasad Garu: ‘భోళా శంకర్’వంటి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి.. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో చిరంజీవి పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. చిరంజీవి అసలు పేరైన వచ్చిన ఈ చిత్రం 2026  సంక్రాంతికి రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన  ఈ చిత్రం ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ కు రెడీ అవుతంది.అంతేకాదు టీవీల్లో ఎలాంటి టీఆర్పీ సాధిస్తుందో అని ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:26 PM IST

Mana Shankara Varaprasad Garu Wordl Television Premier: చిరంజీవికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఒక హిట్ రెండు ఫ్లాప్స్ అన్నట్టుగా సిగింది. అంతేకాదు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో సంక్రాంతి విడుదలైన చిత్రాలే చిరుకు హిట్స్ అందించాయి. 2017లో ‘ఖైదీ నంబర్ 150’, 2023 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన  ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ చిరుకు హిట్స్ అందించాయి. తాజాగా 2026 సంక్రాంతికి కానుకగా విడుదలైన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ మూవీతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. థియేట్రికల్ ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. అంతేకాదు చిరు కెరీర్ లోనే అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 301 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లు.. రూ. 180 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 121 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా రూ. 50 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చింది. అంతకు ముందు విడుదలైన ‘భోళా శంకర్’ సినిమా దాదాపు రూ. 50 కోట్లకు పైగా నష్టాలను తీసుకొచ్చింది. 

ఈ  రకంగా రూ. 50 కోట్ల నష్టాల నుంచి రూ. 50 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చిన చిత్రంతో చిరు తన స్టామినా ఏంటో చూపించాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమా చిరంజీవి చేసిన హుక్ స్టెప్ వంటి వాటికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అంతేకాదు 70 యేళ్ల వయసులో ఈ రేంజ్ లో ఇరగదీయడం మాములు విషయం కాదు. 

‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అంతేకాదు అక్కడ అతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వ్యూస్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా జీ5లో మరాఠీ, బెంగాలీ, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ వంటి 7 భాషల్లో ట్రెండ్ అయి సూపర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ కు రెడీ అయినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న జీ టీవీలో ప్రసారం కానున్నట్టు సమాచారం. మరి థియేట్రికల్ గా, ఓటీటీ వేదికగా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన  ఈ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ తో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

