Mana Shankara Varaprasad Garu World TV Premier: ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ కు అంతా సిద్ధం..!

Mana Shankara Varaprasad Garu World TV Premier: మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన సినిమా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమాలో చిరంజీవిని సరికొత్తగా చూపిస్తూ ఆయనలోని యాక్షన్ కామెడీని చూపించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందాడు. ఈ సినిమా సంక్రాంతి బరిలో బిగ్గెస్ట్ విన్నర్ గా నెంబర్ వన్ మూవీగా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా తెలుగులోనే కాదు.. మన దేశంలో ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతేకాదు తెలుగులో సంక్రాంతి సీజన్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కడం విశేషం. థియేట్రికల్ గా బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయిన ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీలో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. అక్కడ మంచి సక్సెస్ అందుకున్న ఈ సినిమా త్వరలో జీ5లో రానుంది. ఈ నెల 28న శనివారం సాయంత్రం 5.30 నిమిషాలకు ఈ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ గా ప్రసారం కానుంది.
ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ తో పాటు జీ టీవీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా చిరంజీవి అసలు పేరతో వచ్చి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. గతంలో తన ఒరిజనల్ పేరు ‘భోళా శంకర్’లో శంకర్ కూడా చిరంజీవి పేరే.. అక్కడ కలిసిరానిది.. ఈ సినిమాతో కలిసొచ్చింది. ఈ నెల 28న ప్రసాదరం కానున్న ఈ సినిమా టీవీల్లో ఎలాంటి టీఆర్పీ సాధిస్తుందో అని మెగాభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 301 కోట్ల గ్రాస్..రూ. 180 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 121 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా రూ. 50 కోట్లకు పైగా ప్రాఫిట్స్ ను తీసుకొచ్చింది. ఇక ఓటీటీ, డిజిటల్ రైట్స్ రూపేణా మరో రూ. 50 కోట్ల లాభాలను అందుకోవడం విశేషం. ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ జీ5 ఓటీటీలో అతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వ్యూస్ రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా జీ5లో మరాఠీ, బెంగాలీ, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం వంటి 7 భాషల్లో ట్రెండింగ్ నిలిచింది. మరి థియేట్రికల్ గా..ఈ సినిమాఓటీటీ వేదికగా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ఈ చిత్రం వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ తో ఎలాంటి సంచలనాలకు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.