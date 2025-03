Chiranjeevi: లండన్ లో చిరంజీవిపై అభిమానుల పూల వర్షం..

Chiranjeevi In Londaon: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చేసిన సేవలతో పాటు సామాజికంగా బ్లడ్ బ్యాంక్, ఐ బ్యాంక్ వంటివి నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. తనకు ఎంతో ఇచ్చి సమాజానికి ఎంతో కొంత ఇచ్చి రుణం తీర్చుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో అభిమానుల సహకారంతో బ్లడ్ బ్యాంక్ , ఐ బ్యాంక్ నిర్వహిస్తూ ఆపదలో ఉన్న వారికి సహాయ పడుతున్నారు. కేవలం రాజకీయాల ద్వారానే కాకుండా సినిమా రంగం ద్వారా వచ్చిన పలుకుబడితో ఈ సేవలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ నెల 19న బ్రిటన్ పార్లమెంట్ సభ్యులు హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ సభలో చిరంజీవిని ఘనంగా సత్కరించనున్నారు.

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో దాదాపు 30 యేళ్లుగా నెంబర్ హీరోగా సత్తా చాటారు చిరంజీవి. నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా సినిమాల ద్వారా కళారంగానికి, స‌మాజానికి చేసిన సేవ‌ల‌కుగానూ, యునైటైడ్ కింగ్ డమ్ కు చెందిన అధికార లేబ‌ర్ పార్టీ పార్ల‌మెంట్ మెంబ‌ర్ న‌వేందు మిశ్రా చిరంజీవి ని మార్చి 19న (రేపు) అక్కడి పార్లమెంట్ మెంబర్స్ సమక్షంలో స‌న్మానించ‌నున్నారు. సోజన్ జోసెఫ్, బాబ్ బ్లాక్ మన్ స‌హా ఇత‌ర పార్ల‌మెంట్ స‌భ్యులు ఈ ప్రోగ్రామ్ కు అటెంట్ కానున్నారు. ఈ సత్కారం కోసం లండన్ చేరుకున్న చిరంజీవికి అక్కడ ప్రవాస తెలుగు వాళ్లు పూల వర్షం కురిపించి స్వాగతం పలికారు. తనపై విదేశాల్లో అభిమానులు చూపిస్తోన్న ఈ ప్రేమకు చిరంజీవి పులకరించిపోయారు.

It’s a mega arrival in #London ! 🔥@KChiruTweets ‘s fans greet him with great excitement as he lands in #Heathrow Airport today! ❤️‍🔥

Megastar garu will be felicitated with ‘Lifetime Achievement Award’ for excellence in public services through cultural leadership on 19 March… pic.twitter.com/kCPpM3CLAd

— Beyond Media (@beyondmediapres) March 17, 2025