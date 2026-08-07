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ముఖం చాటేస్తున్న చిరంజీవి, నాగార్జున.. ఒదిలే ప్రసక్తే లేదంటున్న ఫ్యాన్స్..

Chiranjeevi - Nagarjuna: అవును మన హీరోలు ఇపుడు తమ లుక్స్ విషయంలో సస్సెన్స్ మెయింటెన్స్ చేస్తున్నారు. అవును ముఖ్యంగా సీనియర్ హీరోలైన నాగార్జున, చిరంజీవిలు తమ అప్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో క్లారిటీతో ఉన్నారు. అంతేకాదు అభిమానులకు సినిమాలకు సంబంధించిన లుక్స్ విషయంలో సస్పెన్స్ మెయింటెన్ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:30 PM IST
ముఖం చాటేస్తున్న చిరంజీవి, నాగార్జున.. ఒదిలే ప్రసక్తే లేదంటున్న ఫ్యాన్స్..
Image Credit: Chiranjeevi Nagarjuna (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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