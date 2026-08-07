/ముఖం చాటేస్తున్న చిరంజీవి, నాగార్జున.. ఒదిలే ప్రసక్తే లేదంటున్న ఫ్యాన్స్..

Chiru Nag Suspence Maintance on His Looks: గత కొన్ని రోజులుగా హీరోలు తమ లుక్స్ విషయంలో క్లారిటీతో ఉన్నారు. సినిమాల్లో లుక్ను బయట ఎక్కడా కనిపించకుండా జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు.గతంలో ఎన్టీఆర్ ‘బాద్షా’ సినిమా కోసం కొత్త లుక్ లో కనిపించబోతున్నట్టు అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. అయితే కొడాలి నాని అప్పట్లో తెలుగు దేశం పార్టీకి రాజీనామా చేయడం.. వైసీపీలో చేరడం అన్ని చకా చాక జరిగిపోయాయి. ఈ సంఘటలన వెనకాల ఎన్టీఆర్ ఉన్నాడనే కొంత మంది కారు కూతలు కూసారు. దీంతో స్వయంగా రంగంలోకి వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది. దీంతో అప్పటి ఎన్టీఆర్ లుక్ రివీల్ అయింది.
అయితే తాజాగా సెట్స్ పైన ఉన్న చిరంజీవి, నాగార్జునలు కూడా తాము చేస్తోన్న సినిమాలకు సంబంధించిన లుక్స్ విషయంలో సస్పెన్స్ మెయింటెన్ చేస్తున్నారు. మామూలుగా బయట కనిపిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ల సినిమా లుక్ మాత్రం బయటికి రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు.. ఎన్ని చేసినా లుక్ అయితే బయటికి రానీవ్వయడం లేదు.
మెగా 158..
చిరంజీవి హీరోగా బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్న మెగా 158 మూడో షెడ్యూల్స్ జరుగుతుంది. అయినా.. రెండు ఆన్ లొకేషన్ వీడియోస్ ఇచ్చినా, ఆ మధ్య శేఖర్ జానీ మాస్టర్ల మధ్య గొడవ సద్దు మణిగేలా చేసిన సమయంలోనూ చిరంజీవి లుక్ ఎక్కడా బయటకు లీక్ కాలేదు. సస్పెన్స్ బాగా మెయింటేన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్.. ఆగస్ట్ 22న చిరు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టీజర్ విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. బాబీ సినిమాకు కాకా అనే టైటిల్ పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి చాలా రోజులు తర్వాత మరోసారి డ్యూయల్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ తర్వాత చిరంజీవి డ్యూయల్ రోల్లో కనిపించబోతున్నట్టు సినిమా ఇదే.
నాగార్జున 100..
నాగార్జున హీరోగా రా కార్తిక్ తెరకెక్కిస్తున్న 100వ సినిమా షూటింగ్ చివరిదశకు వచ్చినా కనీసం లుక్ బయలకు రాలేదు. ఈ చిత్రానికి ‘లాటరీ కింగ్’ అనే టైటిల్ పరిశీలనలో ఉంది. నాగార్జున బయటికి వస్తున్నారు కానీ ఆయన సినిమా లుక్ విషయంలో సస్పెన్స్ మెయింటేన్ చేస్తున్నారు. త్వరలో బిగ్బాస్ షోతో ఆడియన్స్తో టచ్లో రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ లేదా అప్డేట్ను ఆగస్ట్ 29న నాగార్జున పుట్టిన రోజు సందర్భంగా లుక్ విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు మేకర్స్.
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