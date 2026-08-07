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Chiranjeevi Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు సినిమాపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెంట్స్..ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్న రివ్యూ!

Chiranjeevi On Korean Kanakaraju: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' నేడు థియేటర్లలో విడుదలై విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతుంది. వరుణ్ తేజ్ ఈసారి యాక్షన్‌తో పాటు కామెడీని కూడా పండించాడు. పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఈ సినిమాపై స్పందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:03 PM IST
Chiranjeevi Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు సినిమాపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెంట్స్..ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్న రివ్యూ!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Chiranjeevi Korean Kanakaraju: కొరియన్ కనకరాజు సినిమాపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెంట్స్..ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్న రివ్యూ!
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