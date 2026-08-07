Chiranjeevi On Korean Kanakaraju: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' థియేటర్లలో విడుదలై విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. విలక్షణ కథలతో అలరించే వరుణ్ తేజ్, ఈసారి కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మొదటి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్కు ప్రముఖుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతుండగా.. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వరుణ్ సతీమణి లావణ్య త్రిపాఠి చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
చిరంజీవి ప్రశంసల వర్షం
సినిమా విజయంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ చిత్రానికి వస్తున్న అద్భుతమైన స్పందన చూస్తుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా 'నవ్వులే నవ్వులు' అనే మాటే వినిపిస్తోంది. వరుణ్ తేజ్ ఈ బ్లాక్ బస్టర్ విజయానికి నూటికి నూరు శాతం అర్హుడు. నీ కష్టానికి, నిబద్ధతకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కింది" అంటూ చిరు కొనియాడారు. తాను త్వరలోనే సినిమా చూస్తానని, ఈ చిత్రం మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించాలని ఆకాంక్షించారు.
లావణ్య త్రిపాఠి భావోద్వేగ పోస్ట్
వరుణ్ భార్య, నటి లావణ్య త్రిపాఠి తన భర్త సక్సెస్ పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. "నువ్వు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా ప్రాణం పెట్టి నటిస్తావు. నీ కెరీర్లో 'కొరియన్ కనకరాజు' ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. సరికొత్త జానర్లను అన్వేషించాలనే నీ అంకితభావమే నిన్ను ఈ స్థాయికి చేర్చింది" అంటూ ప్రేమపూర్వకంగా విషెస్ తెలిపారు. వరుణ్ను మాస్ పాత్రలో చూడటం తనకెంతో ఇష్టమని పేర్కొన్నారు.
Hearing wonderful reports about #KoreanKanakaraju.
Everywhere, it’s the same response… “Navvule Navvulu” 😄
Dear @IAmVarunTej, you truly deserve this success. Congratulations ❤️
Your hard work and sincerity have paid off.
My heartfelt regards to director @GandhiMerlapaka,… pic.twitter.com/PLCpyB6Wse
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 7, 2026
బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతున్న సినిమా
ఇంతకుముందు యాక్షన్, సీరియస్ రోల్స్ చేసిన వరుణ్ తేజ్.. ఈసారి పూర్తిగా తన కామెడీ యాంగిల్ను బయటకు తీశారు. 'వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్', 'ఎక్స్ప్రెస్ రాజా' వంటి హిలేరియస్ హిట్లు ఇచ్చిన మేర్లపాక గాంధీ.. వరుణ్ను పక్కా మాస్ అండ్ కామెడీ రోల్లో ప్రెజెంట్ చేశారని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు. వీకెండ్ అడ్వాంటేజ్, పాజిటివ్ పబ్లిక్ టాక్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించగా.. అతని సరసన కొరియన్ అమ్మాయిగా రితికా నాయక్ హీరోయిన్ అలరించింది. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించగా.. ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు.
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