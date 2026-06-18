/Chiranjeevi: చాలా యేళ్ల తర్వాత బాబీ సినిమాలో ఆ తరహా పాత్రలో చిరంజీవి..

Chiranjeevi again Dual Role Mega 158: ‘మన శంకర వర్ ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో మన దేశంలో తొలి హిట్ నమోదు చేశారు. ఈ సినిమా తర్వాత బాబీ దర్శకత్వంలో కొత్త చిత్రాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాలో చిరంజీవి డ్యూయల్ రోల్లో కనిపించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఖైదీ నంబర్ 150’. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఇపుడు దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత చిరంజీవి మరోసారి ద్విపాత్రాభినయం చేయబోతున్నట్టు సమాచారం.
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి తండ్రీ కుమారులుగా నటించబోతున్నట్టు సమాచారం. చిరంజీవి మొత్తంగా 14 చిత్రాల్లో రెండు కంటే ఎక్కువ పాత్రల్లో నటించారు. ఒక్క ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ సినిమాలో త్రిపాత్రాభినయం చేశాడు. చిరంజీవి ఈ ఇయర్ సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రంతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు చిరంజీవి.
తాజాగా తనకు గతంలో ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ వంటి సక్సెస్ అందించిన బాబీ దర్శకత్వంలో మరో సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన ఎవరు నటిస్తున్నారనే విషయం క్లారిటీ రాలేదు. త్వరలో ఈ సినిమాలో చిరు సరసన ఎవరు నటిస్తున్నారనేది చూడాలి.
మెగాస్టార్ ద్విపాత్రాభినయం..
ఈ సినిమా కూడా పూర్తి మాస్ ఎంటర్టైనర్ గా రాబోతున్నట్టు ఈ సినిమా పోస్టర్లో గొడ్డలితో ఉన్న పోస్టర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. చిరంజీవి ఈ మధ్యకాలంలో చేయనటు వంటి డిఫరెంట్, సామాజిక అంశాలతో ఈ మూవీ రాబోతున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు చిరంజీవి హీరోగా వశిష్ఠ డైరెక్షన్లో చేసిన ‘విశ్వంభర’ చిత్రం ఈ దసరా కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు.
మరోవైపు చిరంజీవి శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్లో మరో యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. దసరాకు ఈ సినిమా ప్రారంభం కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని హీరో నాని నిర్మిస్తున్నాడు. మొత్తంగా చిరంజీవి 70 యేళ్ల వయసులో కూడా వరుసగా టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్తో ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా సినిమాలు చేస్తూ పడుచు హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.