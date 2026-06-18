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Chiranjeevi: చాలా యేళ్ల తర్వాత బాబీ సినిమాలో ఆ తరహా పాత్రలో చిరంజీవి..

Mega 158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో వరుస చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. అంతేకాదు తనయుడు రామ్ చరణ్‌తో పోటీ పడుతూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాయ చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ యేడాది సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో మంచి కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఈ సినిమా తర్వాత బాబీ దర్శకత్వంలో మరోసారి పనిచేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి మరోసారి ఆ తరహా పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:08 PM IST
Chiranjeevi: చాలా యేళ్ల తర్వాత బాబీ సినిమాలో ఆ తరహా పాత్రలో చిరంజీవి..
Image Credit: Megastar Dual Role (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Chiranjeevi: చాలా యేళ్ల తర్వాత బాబీ సినిమాలో ఆ తరహా పాత్రలో చిరంజీవి..
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