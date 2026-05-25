/Peddi Release: రామ్ చరణ్ పెద్ది రిలీజ్ ముందు థియేటర్ సమస్యలపై చిరంజీవి ఎంట్రీ!

Peddi Release:ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెట్టి సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో థియేటర్ల పర్సెంటేజ్ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యంగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై సినీ పరిశ్రమ పెద్దలు తాజాగా సమావేశం నిర్వహించారు.
మే 25, 2026న తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిసి సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో నెలకొన్న సమస్యలను వివరించారు. పర్సెంటేజ్ మోడల్ విషయంలో ప్రస్తుతం థియేటర్ యజమానుల్లో అసంతృప్తి ఉందని ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
అన్ని విషయాలు ఓపికగా విన్న చిరంజీవి మాట్లాడుతూ పరిశ్రమలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం జరగాలని అన్నారు. ఇది ఒక్క సినిమా కోసం జరుగుతున్న చర్చ కాదని, మొత్తం పరిశ్రమకు సంబంధించిన అంశమని చెప్పారు. నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండేలా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యున్నత సంస్థ Telugu Film Chamber of Commerce అని గుర్తు చేసిన చిరంజీవి, ఛాంబర్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను అందరూ గౌరవించాలని అన్నారు. కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మీడియా ముందు విభిన్న అభిప్రాయాలు చెప్పడం మంచిది కాదని సూచించారు. అలాంటి పరిస్థితులు ఇండస్ట్రీలో ఐక్యత లేదనే సందేశాన్ని ఇస్తాయని చెప్పారు.
గతంలో ఏర్పాటైన కొన్ని కమిటీల పనితీరుపై సింగిల్ స్క్రీన్ సభ్యుల్లో కొంత అసంతృప్తి ఉందని కూడా చిరంజీవి అర్థం చేసుకున్నారు. అయితే ఈసారి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ జూన్ 30లోగా అన్ని అంశాలను పరిశీలించి సరైన నివేదిక ఇస్తుందని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. అందరికీ న్యాయం జరిగేలా తాను కూడా సహకరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో Suresh Babu, Allu Aravind, Dil Rajuతో పాటు పలువురు నిర్మాతలు, థియేటర్ యజమానులు పాల్గొన్నారు. చిరంజీవి ఇచ్చిన భరోసాపై సభ్యులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook