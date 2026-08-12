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మరోసారి ‘చిరు లీక్స్’.. మెగా 158 టైటిల్ ఇదే..!

Chiranjeevi Leaks: చిరంజీవి అనుకోకుండా చేసారా.. ! కావాలనే టైమ్ చూసి లీక్ చేసారా అంటే .. కావాలనే సమయం చూసి తన సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఈయన చిరు లీక్స్ అంటూ తన సినిమాలతో పాటు రామ్ చరణ్‌లకు సంబంధించిన మూవీ అప్‌డేట్స్‌ను అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులకు లీక్ చేస్తున్నారు.దీన్నే చిరు లీక్స్ అని పేరు పెట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:57 PM IST
మరోసారి ‘చిరు లీక్స్’.. మెగా 158 టైటిల్ ఇదే..!
Image Credit: Chiranjeevi Leaks (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మరోసారి ‘చిరు లీక్స్’.. మెగా 158 టైటిల్ ఇదే..!
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