/మరోసారి ‘చిరు లీక్స్’.. మెగా 158 టైటిల్ ఇదే..!

Mega 158 Title: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 158వ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్ అప్డేట్ స్వయంగా బయటపెట్టారు. యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందా.. లేకపోతే కావాలనే చేసారా అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే తన సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలను ఆయనే లీక్ చేస్తున్నారు. ఈ నెల 22న చిరంజీవి పుట్టినరోజు. ఇంకా దాదాపు 11 రోజులు ముందే తన అభిమానులను అలర్ట్ చేశారు. అసలు సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలు లీక్ అయితే టీమ్ టెన్షన్ పడుతుంది... కానీ మెగాస్టార్ సినిమాకు సంబంధించిన లీక్ను మెగాస్టారే ఇస్తే...అది కూడా స్టేజ్ మీదే ఇస్తే... ఇంకేముంది? సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా ‘చిరు లీక్స్’ ట్రెండ్ మళ్లీ మొదలైంది.
కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్..
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన ‘కొరియన్ కనకరాజు’ సక్సెస్ మీట్లో పాల్గొన్న చిరంజీవి...తన 158వ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని అనుకోకుండా బయటపెట్టారు.బాబీ (కే.యస్.రవీంద్ర) డైరెక్షన్లో చిరంజీవి తన 158వ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్పై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.కానీ... సక్సెస్ మీట్ వేదికగా చిరంజీవి చేసిన ఓ సరదా కామెంట్తో అసలు టైటిల్ ఏంటో బయటకు వచ్చేసింది.
ఈ సినిమాలోని లీక్స్ గురించి చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో... సంగీత దర్శకుడు తమన్ను ఉద్దేశించి చిరంజీవి సరదాగా మాట్లాడుతూ... టీజర్ మ్యూజిక్ పూర్తయిందా? చివర్లో ‘కదిరి’ అనే టైటిల్ పెట్టారా? అంటూ అడిగారు.అంతే... చిరంజీవి నోటి నుంచి వచ్చిన ఒక్క మాటతో అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి మొదలైంది. ఈ సినిమాకు ‘కదిరి నరసింహుడు’ అనే టైటిల్ అధికారికంగా ప్రకటించడమే తరువాయి. ముందుగా ఈ సినిమాకు ‘కాక’ అనే టైటిల్ పరిశీలనలో ఉంది.
ఇప్పటివరకు సస్పెన్స్గా ఉన్న తన 158వ సినిమా టైటిల్... ‘కదిరి’ అంటూ మెగాస్టార్ స్వయంగా లీక్ చేసినట్టైంది. అయితే ఈ సినిమాకు ‘కదిరి నరసింహుడు’ అనే టైటిల్ పెట్టబోతున్నట్టు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
చిరు పుట్టినరోజు కానుకగా టైటిల్ టీజర్ విడుదల..
తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా... ఆగస్టు 22న ఈ సినిమా టీజర్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు .అంటే... మెగాస్టార్ బర్త్డే రోజున అభిమానులకు డబుల్ ట్రీట్ అన్నమాట. ఒకవైపు చిరంజీవి 158వ సినిమా టైటిల్ ‘కదిరి నరసింహుడు’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతుంటే... మరోవైపు ఆగస్టు 22న టీజర్ ఎలా ఉండబోతుందన్న ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరిగిపోతోంది.
ఇక ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం... చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్. ఇంతకు ముందు వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు అదే కాంబినేషన్ మరోసారి రిపీట్ అవుతుండటంతో... ‘కదిరి నరసింహాడు’పై మెగా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
చిరంజీవి సరసన ప్రియమణి..
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన ప్రియమణి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. కన్నడ నటి రచితా రామ్తో పాటు నివేదా పేతురాజ్, అనశ్వర రాజన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ సంగీతం.మెగాస్టార్ సినిమాకు తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే టీజర్ మ్యూజిక్ గురించి చిరంజీవి స్వయంగా ప్రస్తావించడంతో... టీజర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి కూడా మొదలైంది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కే నారాయణ, లోకేశ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.మొత్తానికి... సినిమా టైటిల్ను టీమ్ ప్రకటించకముందే మెగాస్టార్ స్వయంగా లీక్ చేయడం... ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అందుకే మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న హ్యాష్ట్యాగ్...‘చిరు లీక్స్’!
ఇక మెగాస్టార్ పుట్టినరోజైన ఆగస్టు 22న ‘కదిరి నరసింహుడు’ టీజర్ వస్తుందన్న అప్డేట్తో... మెగా అభిమానుల ఫోకస్ మొత్తం ఆ రోజు మీదే ఫోకస్ పెట్టారు. మరి ‘కదిరి నరసింహుడుగా ’గా మెగాస్టార్ ఎలాంటి మాస్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నారు?బాబీ మరోసారి చిరంజీవిని ఏ రేంజ్లో చూపించబోతున్నారు? ఆగస్టు 22న లేదా అంతకు ఒక రోజు ముందు విడుదలయ్యే టీజర్తో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకనుంది. అప్పటివరకు... మెగాస్టార్ ఇచ్చిన ఈ ‘చిరు లీక్’ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గానే కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.
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