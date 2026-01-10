Sankranti Chiranjeevi Movie: సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు ఇవే! ఎన్నిసార్లు హిట్ కొట్టాడంటే?

Chiranjeevi Sankranthi Movies: ఎప్పటిలాగే మన టాలీవుడ్ హీరోలు సంక్రాంతి పండుగకి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మంచి కథలతో తమ అభిమానులను ఖుషీ చేసేందుకు థియేటర్లలో వచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారు. అయితే ఈ సంక్రాంతికి మునుపటి కంటే సినిమాల పోటీ ఎక్కువగానే ఉంది. ఏకంగా 5 సినిమాలు.. 'ది రాజాసాబ్', 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు', 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', 'అనగనగా ఒక రాజు', 'నారీనారీ నడుమ మురారి' విడుదల కానున్నాయి.
అయితే వీరిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంతకు ముందు ఎన్నో సంక్రాంతి పండుగలకు తన సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారు. సినిమాలతో అలరించడమే కాకుండా సూపర్ హిట్స్ కొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా విడుదల కానున్న క్రమంలో చిరు సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ కొనసాగుతుందా? తన కెరీర్లో సంక్రాంతి రేసులో ఎన్ని సినిమాలు విడుదలయ్యాయి? ఎన్ని హిట్స్ కొట్టాయనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మెగాస్టార్ చిరంజీవికి, సంక్రాంతి పండుగకు విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ చిరంజీవికి చాలా బాగా కలిసొచ్చింది. తన కెరీర్లో దాదాపు 15 కి పైగా చిత్రాలు సంక్రాంతి సీజన్లో విడుదల కాగా, అందులో మెజారిటీ సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. ప్రస్తుతం విడుదల కాబోతున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా నేపథ్యంలో, గతంలో సంక్రాంతి రేసులో నిలిచిన చిరంజీవి సినిమాల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం.
|సినిమా పేరు
|విడుదల సంవత్సరం
|ఫలితం (Result)
|విశేషాలు
|వాల్తేరు వీరయ్య
|2023
|బ్లాక్బస్టర్
|చిరంజీవి వింటేజ్ మాస్ లుక్తో బాక్సాఫీస్ను ఊపేసింది.
|ఖైదీ నంబర్ 150
|2017
|బ్లాక్బస్టర్
|10 ఏళ్ల విరామం తర్వాత రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చి రికార్డులు సృష్టించింది.
|అంజి
|2004
|యావరేజ్ / ఫ్లాప్
|గ్రాఫిక్స్కు ప్రశంసలు దక్కినా, కమర్షియల్గా వర్కౌట్ కాలేదు.
|మృగరాజు
|2001
|డిజాస్టర్
|భారీ అంచనాలతో వచ్చి నిరాశపరిచింది.
|అన్నయ్య
|2000
|హిట్
|ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను మెప్పించి మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది.
|స్నేహం కోసం
|1999
|హిట్
|చిరంజీవి ద్విపాత్రాభినయం మరియు సెంటిమెంట్ బాగా పండింది.
|హిట్లర్
|1997
|బ్లాక్బస్టర్
|చిరంజీవి కెరీర్లో మర్చిపోలేని కమ్బ్యాక్ మూవీ ఇది.
|ముఠా మేస్త్రి
|1993
|బ్లాక్బస్టర్
|మాస్ ఆడియన్స్లో చిరు ఇమేజ్ను శిఖరాగ్రానికి చేర్చింది.
సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మెగా' రికార్డులు..
సక్సెస్ రేట్: చిరంజీవి సంక్రాంతికి వస్తున్నారంటే థియేటర్ల వద్ద సందడి వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది. ఆయన సంక్రాంతి సినిమాల్లో 70% కంటే ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉంది. రాజకీయాల తర్వాత చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది 'ఖైదీ నంబర్ 150'తో సంక్రాంతికే కావడం విశేషం. గత ఏడాది (2023) 'వాల్తేరు వీరయ్య'తో మరోసారి సంక్రాంతి మొనగాడు అనిపించుకున్నారు.
ఈ ఏడాది పోటీ..
ఈసారి సంక్రాంతికి 'ది రాజాసాబ్' (ప్రభాస్) వంటి భారీ చిత్రాలతో పోటీ ఉన్నప్పటికీ, చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమాపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ ఆశలు ఉన్నాయి. టైటిల్ సెంటిమెంట్, సంక్రాంతి ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తుంటే ఈసారి కూడా చిరంజీవి తన సక్సెస్ పరంపరను కొనసాగించేలా కనిపిస్తున్నారు.
