English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sankranti Chiranjeevi Movie: సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు ఇవే! ఎన్నిసార్లు హిట్ కొట్టాడంటే?

Sankranti Chiranjeevi Movie: సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు ఇవే! ఎన్నిసార్లు హిట్ కొట్టాడంటే?

Chiranjeevi Sankranthi Movies: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంతకు ముందు ఎన్నో సంక్రాంతి పండుగలకు తన సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారు. సినిమాలతో అలరించడమే కాకుండా సూపర్ హిట్స్ కొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా విడుదల కానున్న క్రమంలో చిరు సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ కొనసాగుతుందా? తన కెరీర్‌లో సంక్రాంతి రేసులో ఎన్ని సినిమాలు విడుదలయ్యాయి? ఎన్ని హిట్స్ కొట్టాయనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:12 PM IST

Trending Photos

Sankranti Holidays Telangana: ఎట్టకేలకు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కార్..సంక్రాంతికి ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారంటే?
7
Sankranti holidays
Sankranti Holidays Telangana: ఎట్టకేలకు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కార్..సంక్రాంతికి ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారంటే?
Ammoru Movie: అమ్మోరు సినిమా చేసి కెరీర్ నాశనం చేసుకున్నా.. పాపులర్ నటుడి ఆవేదన..
5
Ammoru Movie
Ammoru Movie: అమ్మోరు సినిమా చేసి కెరీర్ నాశనం చేసుకున్నా.. పాపులర్ నటుడి ఆవేదన..
Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?
5
Green Peas Benefits
Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?
PF Salary Limit: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. వేతన పరిమితి రూ.25000 నుంచి రూ.30000లకు పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!
5
EPFO
PF Salary Limit: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. వేతన పరిమితి రూ.25000 నుంచి రూ.30000లకు పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!
Sankranti Chiranjeevi Movie: సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు ఇవే! ఎన్నిసార్లు హిట్ కొట్టాడంటే?

Chiranjeevi Sankranthi Movies: ఎప్పటిలాగే మన టాలీవుడ్ హీరోలు సంక్రాంతి పండుగకి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మంచి కథలతో తమ అభిమానులను ఖుషీ చేసేందుకు థియేటర్లలో వచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారు. అయితే ఈ సంక్రాంతికి మునుపటి కంటే సినిమాల పోటీ ఎక్కువగానే ఉంది. ఏకంగా 5 సినిమాలు.. 'ది రాజాసాబ్', 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు', 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', 'అనగనగా ఒక రాజు', 'నారీనారీ నడుమ మురారి' విడుదల కానున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే వీరిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంతకు ముందు ఎన్నో సంక్రాంతి పండుగలకు తన సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించారు. సినిమాలతో అలరించడమే కాకుండా సూపర్ హిట్స్ కొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా విడుదల కానున్న క్రమంలో చిరు సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ కొనసాగుతుందా? తన కెరీర్‌లో సంక్రాంతి రేసులో ఎన్ని సినిమాలు విడుదలయ్యాయి? ఎన్ని హిట్స్ కొట్టాయనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి, సంక్రాంతి పండుగకు విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ చిరంజీవికి చాలా బాగా కలిసొచ్చింది. తన కెరీర్‌లో దాదాపు 15 కి పైగా చిత్రాలు సంక్రాంతి సీజన్‌లో విడుదల కాగా, అందులో మెజారిటీ సినిమాలు బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. ప్రస్తుతం విడుదల కాబోతున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా నేపథ్యంలో, గతంలో సంక్రాంతి రేసులో నిలిచిన చిరంజీవి సినిమాల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం.

సినిమా పేరు విడుదల సంవత్సరం ఫలితం (Result) విశేషాలు
వాల్తేరు వీరయ్య 2023 బ్లాక్‌బస్టర్ చిరంజీవి వింటేజ్ మాస్ లుక్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను ఊపేసింది.
ఖైదీ నంబర్ 150 2017 బ్లాక్‌బస్టర్ 10 ఏళ్ల విరామం తర్వాత రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చి రికార్డులు సృష్టించింది.
అంజి 2004 యావరేజ్ / ఫ్లాప్ గ్రాఫిక్స్‌కు ప్రశంసలు దక్కినా, కమర్షియల్‌గా వర్కౌట్ కాలేదు.
మృగరాజు 2001 డిజాస్టర్ భారీ అంచనాలతో వచ్చి నిరాశపరిచింది.
అన్నయ్య 2000 హిట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను మెప్పించి మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది.
స్నేహం కోసం 1999 హిట్ చిరంజీవి ద్విపాత్రాభినయం మరియు సెంటిమెంట్ బాగా పండింది.
హిట్లర్ 1997 బ్లాక్‌బస్టర్ చిరంజీవి కెరీర్‌లో మర్చిపోలేని కమ్‌బ్యాక్ మూవీ ఇది.
ముఠా మేస్త్రి 1993 బ్లాక్‌బస్టర్ మాస్ ఆడియన్స్‌లో చిరు ఇమేజ్‌ను శిఖరాగ్రానికి చేర్చింది.

సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మెగా' రికార్డులు..
సక్సెస్ రేట్: చిరంజీవి సంక్రాంతికి వస్తున్నారంటే థియేటర్ల వద్ద సందడి వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది. ఆయన సంక్రాంతి సినిమాల్లో 70% కంటే ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉంది. రాజకీయాల తర్వాత చిరంజీవి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది 'ఖైదీ నంబర్ 150'తో సంక్రాంతికే కావడం విశేషం. గత ఏడాది (2023) 'వాల్తేరు వీరయ్య'తో మరోసారి సంక్రాంతి మొనగాడు అనిపించుకున్నారు.

ఈ ఏడాది పోటీ..
ఈసారి సంక్రాంతికి 'ది రాజాసాబ్' (ప్రభాస్) వంటి భారీ చిత్రాలతో పోటీ ఉన్నప్పటికీ, చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమాపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ ఆశలు ఉన్నాయి. టైటిల్ సెంటిమెంట్, సంక్రాంతి ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తుంటే ఈసారి కూడా చిరంజీవి తన సక్సెస్ పరంపరను కొనసాగించేలా కనిపిస్తున్నారు.

Also Read: Mana Shankara Vara Prasad Ticket Price: మెగాస్టార్ మూవీకి ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్..'మన శంకర వరప్రసాద్' సినిమాకి భారీగా టికెట్ రేట్లు పెంపు..ఎంతంటే?

Also Read: Most Gold Producing Mine: దేశంలో అక్కడ ఎంత తవ్వినా బంగారమే..'బంగారు భూమి'లో రాళ్లు ధగధగ మెరిసిపోతాయి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Chiranjeevi Sankranthi Movieslist of chiranjeevi moviessankranthi movies listChiranjeevi all movies listchiranjeevi full movies list

Trending News