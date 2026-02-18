Chiranjeevi: నా విజయంలోని ప్రతి అడుగులో నా భార్య సురేఖ ఉంది.. భార్య బర్త్ డే రోజున చిరంజీవి స్పెషల్ విషెస్..

Chiranjeevi special Birthday Wishes to His Wife Surekha: నా ప్రతి అడుగులో నా విజయంలో వెన్నంటి నిలిచిన సురేఖకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నేను ఈ రోజు ఈ స్థానంలో ఉండడానికి నువ్వు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే కారణం అన్నారు. బుధవారం (ఫిబ్రవరి 18న) చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ పుట్టినరోజు సందర్బంగా చిరంజీవి.. ఎక్స్ వేదికగా ఆమెతో ఉన్న ఫోటోలను పంచుకుంటూ ఓ లేఖ విడుదల చేశారు. 1980 ఫిబ్రవరి 20న నా జీవితంలో అడుగుపెట్టిన క్షణం నుంచి నా జీవితమే మారిపోయింది. రెండు రోజులు ముందుగానే తన సతమణి పుట్టినరోజుతో పాటు మా వివాహా వార్షికోత్సవం జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
నా తల్లిని సొంత బిడ్డలా సాకావు. నా విజయం వెనక కృషి, ప్రతిభ, పట్టుదల కాకుండా..నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే కారణమని చెప్పుకొచ్చారు.మెగాస్టార్ చిరంజీవి విషయానికొస్తే.. చిరంజీవి ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా.. ఇంటి పెద్ద కుమారుడిగా.. భార్యకు భర్తగా.. మంచి తండ్రిగా.. మంచి అన్నయ్యగా.. చిరంజీవి జీవితం ఎంతో మంది ఆదర్శంగా నిలిచింది.
నా ప్రతి అడుగులో నా వెంట నడిచిన సురేఖ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ❤️
Happy Birthday to dearest Surekha.
From the day we got married on February 20, 1980, you have been my greatest strength. As we celebrate your birthday today and our wedding anniversary in advance, my heart is… pic.twitter.com/H0J6sE7kTK
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 18, 2026
కొణిదెల చిరంజీవితో అల్లు సురేఖల వివాహాం 20 ఫిబ్రవరి 1980న ఉదయం 10.04 నిమిషాలకు మద్రాసులో ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగింది. అపుడపుడే సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన చిరంజీవిలోని చురుకుదనం గమనించి అప్పటికే టాప్ కమెడియన్గా రాణిస్తోన్న అల్లు రామలింగయ్య తన రెండో కుమార్తెను సురేఖను చిరంజీవికి ఇచ్చి వివాహాం జరిపించారు. చిరంజీవి.. 1978లో 'ప్రాణం ఖరీదు' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. రెండో సినిమా‘మన ఊరి పాండవులు’ సినిమాలోఅల్లు రామలింగయ్యతో కలిసి నటించారు. చిరంజీవిని వినయం నచ్చిన అల్లు రామలింగయ్య.. తన కూతురుకు కావాల్సింది ఇలాంటి వ్యక్తే అని చెప్పి కొణిదెల శివశంకర వర ప్రసాద్ అలియాస్ చిరంజీవిని తన ఇంటి అల్లుడుగా చేసుకున్నారు. సురేఖతో పెళ్లి తర్వత చిరంజీవి మామలు హీరో నుంచి నెంబర్ హీరోగా మెగాస్టార్ గా సినీ ఇండస్ట్రీలో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు. ఈ నెల 20తో దంపతులుగా 46 యేళ్లు పూర్తి అవుతుంది. రీసెంట్ గా చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. త్వరలోనే ‘విశ్వంభర’ మూవీతో పలకరించనున్నారు.
