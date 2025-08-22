HBD Chiranjeevi: తనకు బర్త్ డే విషెస్ చెప్పిన తమ్ముడు పవన్ కు అదిరిపోయే రిప్లై ఇచ్చిన అన్నయ్య చిరు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి ఈ రోజు తన 70వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవికి సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. అటు పవన్ కళ్యాన్ కూడా ఒక రోజు ముందుగానే అన్నయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. ఈ సందర్భంగా చిరు.. తమ్ముడు పవన్ ఉద్దేశిస్తూ.. ఓ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. 

HBD Chiranjeevi:  మెగాస్టార్ చిరంజీవి టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో మిస్సైల్ లా దూసుకువచ్చి.. రాకెట్ వేగంతో మెగాస్టార్ గా తన సత్తా చాటారు. అంతేకాదు తెలుగు సినిమా పొటెన్షలాటీతో పాటు.. దాని పరిధి పెంచిన హీరోగా ఎదిగాడు. అంతేకాదు సినీ కెరీర్ ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్న దశలోనే పాలిటిక్స్ లో అడుగుపెట్టి.. ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు. ఆపై రాజ్యసభ సభ్యుడు అయ్యారు. ఆపై మన్మోహన్ సింగ్ మంత్రి వర్గంలో  కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం రాజకీయాలను  ఒదలిపెట్టి సినిమాలే లోకంగా బతుకున్నాడు. ఈ రోజు చిరు.. 70వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా చిరుకు తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. 

చిరంజీవిగా ప్రేక్షక లోకాన్ని రంజింప చేసి దృవతారగా విశ్వంభరుడిగా  వెలుగొందుతున్న మా అన్నయ్య చిరంజీవి గారెకి ప్రేమపూర్వక  జన్మదిన శుభాకాంక్షులు. ఆయన తమ్ముడిగా పుట్టడం తన అదృష్టం అన్నారు.నా లాంటి వాళ్లకు స్తూర్తి ప్రదాత అన్నారు.  పితృ సమానుడైన అన్నయ్యకు, మాతృ సమానురాలైన వదినకు ఆ భగవంతుడు సంపూర్ణ ఆయుష్షుతో కూడిన ఆరోగ్య సంపదను ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను అన్నట్టు విషెస్ తెలియజేసారు.

ఈ సందర్భంగా తన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తమ్ముడికి రిప్లై ఇచ్చారు. నీ ప్రతీ మాట.. ప్రతీ అక్షరం.. నా గుండెలను హత్తుకుంది. అన్నయ్యగా నన్ను చూసి నున్వెంత గర్విస్తున్నవో.. ఓ తమ్ముడిగా నీ విజయాల్ని, నీ పోరాటాన్ని నేను అంతగా ఆస్వాదిస్తున్నాను. నీ  పట్టుదల, కార్యదక్షత చూసి ప్రతీ క్షణం గర్వపడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ రోజు నీ వెనుక కోట్లాదిమంది జన‌సైనికులు ఉన్నారన్నారు.  ఆ సైన్యాన్ని ఓ రాజువై న‌డిపించమన్నారు.  వాళ్ల ఆశ‌లకు, క‌ల‌ల‌కు కొత్త శ‌క్తినివ్వాలన్నారు.

  అభిమానుల‌ ఆశీర్వాదం, ప్రేమ నీకు మెండుగా ల‌భిస్తూనే ఉండాలన్నారు.  ఓ అన్న‌య్య‌గా నా ఆశీర్వ‌చ‌నాలు ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాయన్నారు. నీ ప్ర‌తీ అడుగులోనూ విజ‌యం నిన్ను వ‌రించాల‌ని ఆ భ‌గ‌వంతుడ్ని కోరుకొంటున్నట్టు  ఒకప్పటి బర్త్ డే ఫోటో ను షేర్ చేశారు. మరోవైపు చిరంజీవి తన పుట్టినరోజు తెలిపిన అందిరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. 

 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

