Chiranjeevi Shoulder Surgery Update: మెగాస్టార్ చిరంజీవి గత కొన్ని రోజులుగా చేతికి కట్టు కట్టుకుని కనిపిస్తుండటంతో అభిమానుల్లో నెలకొన్న ఆందోళనకు ఆయన స్వయంగా తెరదించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై క్లారిటీ ఇస్తూ, సర్జరీ జరిగిన విషయాన్ని ధృవీకరించారు.
ఇటీవల అల్లు అరవింద్ కుటుంబం అల్లు శిరీష్ వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను చిరంజీవికి అందించిన సమయంలో, ఆయన చేతికి కట్టు ఉండటాన్ని గమనించిన అభిమానులు కంగారు పడ్డారు. దీనిపై చిరు స్పందిస్తూ అసలు విషయం చెప్పారు.
ఏం జరిగింది?
చిరంజీవి తన భుజానికి సంబంధించి ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ఆయన భుజానికి ఆర్థోస్కోపీ జరిగినట్లు వెల్లడించారు. ఈ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన డాక్టర్ నితిన్కు చిరంజీవి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వారి నైపుణ్యం వల్ల సర్జరీ ప్రక్రియ అంతా చాలా సౌకర్యవంతంగా సాగిందని పేర్కొన్నారు.
Several well-wishers have enquired about my health after noticing the arm sling.
It was just a minor shoulder keyhole surgery. I am recovering well and already getting back to my routine.
My heartfelt thanks to Dr. Nithin, one of the finest arthroscopy surgeons, for his care… pic.twitter.com/txLNH2yNFQ
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 16, 2026
అంతకుముందు చిరంజీవి ఐ అండ్ బ్లడ్ బ్యాంక్ను సందర్శించినప్పుడు కూడా చేతికి కట్టుతోనే కనిపించారు. నొప్పి ఉన్నప్పటికీ అభిమానులతో ఫోటోలు దిగుతూ ఎంతో ఓపికగా గడిపారు. తాజాగా అల్లు అరవింద్ దంపతులు, శిరీష్ స్వయంగా చిరు ఇంటికి వెళ్లి మొదటి శుభలేఖ అందించారు. మెగా-అల్లు కుటుంబాలు కలిసి కనిపించిన ఆనందంలో ఉన్న ఫ్యాన్స్కు చిరు చేతి కట్టు మాత్రం టెన్షన్ పెట్టింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి
చిరంజీవి ప్రస్తుతం వేగంగా కోలుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే తాను సాధారణ జీవితానికి తిరిగి వస్తున్నానని, త్వరలోనే పూర్తి ఆరోగ్యంతో పనుల్లో నిమగ్నమవుతానని భరోసా ఇచ్చారు. తన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీసిన శ్రేయోభిలాషులకు, దీవెనలు అందించిన అభిమానులకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మెగాస్టార్ క్లారిటీ ఇవ్వడంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Also Read: Chiru bobby Movie Update: కృతి శెట్టి కాదు..మెగాస్టార్-బాబీ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన యంగ్ బ్యూటీ..ఎవరో తెలుసా?
Also Read: Solar Eclipse 2026: రేపే సూర్యగ్రహణం..సమయం, సూతక కాలం ఎప్పుడో తెలుసా? భారతదేశంలో ప్రభావం ఉందా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook