Chiranjeevi NTR National Award: NTR నేషనల్ అవార్డు సహా చిరంజీవి అందుకున్న అవార్డులు ఇవే..

Megastar Awards List: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తన తరంలో స్వయంకృషితో మాములు హీరో స్థాయి నుంచి మెగాస్టార్ గా ఎదిగారు చిరంజీవి. ఈయన కెరీర్ లో ఎన్నో అవార్డులు వరించాయి. తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈయన్ని ఎన్టీఆర్ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డును ప్రకటించింది. ఈ ఉగాది సందర్భంగా ఈ అవార్డులను ఇవ్వనున్నట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇకపై ప్రతి యేడాది ఉగాది సందర్భంగా ఈ అవార్డులను ఇవ్వనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. చిరంజీవి ఎన్టీఆర్ తో కలిసి కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో ‘తిరుగులేని మనిషి’ సినిమాలో నటించారు. వీరిద్దరు కలిసి నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే కావడం గమనార్హం.
చిరంజీవికి గతేడాది యూకే (యునైడైడ్ కింగ్ డమ్)కు చెందిన పార్లమెంట్ కు చెందిన హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ లో అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఇండియా సంస్థ లైఫ్ టైమ్ ఆచీవ్మెంట్ అవార్డును ను అక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యుల సమక్షంలో అందుకున్నారు.
చిరు విషయానికొస్తే.. ఈయన సినిమా నటుడిగానే కాకుండా.. పొలిటికల్ లీడర్ గా .. బ్లండ్ అండ్ ఐ బ్యాంక్ ద్వారా సామాన్య ప్రజలకు చేరువ అయ్యారు. తనకు ఎంతో ఇచ్చిన సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో చిరంజీవి ఈ సోషల్ అవేర్ నెస్ కార్యక్రమాలను చేస్తున్నారు.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టి 47 యేళ్లుగా హీరోగా అలరిస్తూనే ఉన్నారు. మధ్యలో రాజకీయాల్లో వెళ్లారు. ఎమ్మెల్యేగా.. రాజ్యసభ సభ్యుడిగా.. సెంట్రల్ మినిష్టర్ గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత తిరిగి సినిమాల్లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి హీరోగా దుమ్ము దులుపుతున్నారు. రీసెంట్ గా మన శంకర వర ప్రసాద్ మూవీతో మరో బ్లాక్ బస్టర్ ను తన ఖాతలో వేసుకున్నారు.
బ్రిడ్జ్ ఇండియా సంస్థ అనేది బ్రిటన్ లో ఒక ప్రముఖ సంస్థ. ఇది పబ్లిక్ పాలసీని రూపకల్పనలో పనిచేస్తుంది. అలాగే దేశ, విదేశాల్లో వివిధ రంగాల్లోని పర్సన్స్ సాధించిన విజయాలు..వారు తమ చుట్టూ ఉన్న సమాజంపై చూపించిన ప్రభావం మరింత విస్తృతం కావాలనే ఉద్దేశంతో వారిని గౌరవిస్తూ ఉంటుంది.
చిరంజీవికి గతంలో 2006లో అప్పటి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ సర్కారు.. ఆయన్ని పద్మభూషణ్ తో సత్కరించింది. అటు 2024లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే సర్కారు చిరంజీవికి దేశ రెండో అత్యున్న పౌర పురస్కారమైన పద్మవిభూషణ్ తో గౌరవించింది. అదే యేడాది అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అంతర్జాతీయ అవార్డును అమితాబ్ బచ్చన్ చేతులు మీదుగా అందుకున్నారు.
2022లో ఇండియన్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుతో గౌరవింది. ఇక ప్రపంచంలో అత్యధిక సినిమాల్లో ఎక్కువ పాటల్లో నృత్యాలు చేసిన నటుడిగా చిరంజీవి పేరు గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఎక్కింది.2016లో ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు వరించింది. ఈ అవార్డును ఏపీ ప్రభుత్వం ఇంత వరకు ఇవ్వలేదు. అటు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తమ నటుడిగా 3 నంది అవార్డులు.. ఉత్తమ నటుడిగా 7 ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులు అందుకున్నారు.
