/చిరు చేతుల మీదుగా శ్రీకాంత్ ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ ట్రైలర్ విడుదల.. జీ5లో జూలై 31న స్ట్రీమింగ్..

Megastar Unveiled Objection My Lord Trailer: శ్రీకాంత్ గత కొన్నేళ్లుగా ఓటీటీ వేదికగా అలరిస్తున్నారు. తాజాగా ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ పేరుతో ఓ వెబ్ సిరీస్ చేశారు. సంతోష్ అయ్యప్పన్ దర్శకత్వం వహించారు. డ్రీమ్ హౌస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజ్కుమార్ ఆకెళ్ల ఈ సిరీస్ను రూపొందించారు. 7 ఎపిసోడ్స్తో ఎమోషనల్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాగా రాబోతుంది. ఈ ఒరిజినల్ జూలై 31 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కోర్ట్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ ట్రైలర్..ఓ లేడీ వాయిస్తో ట్రైలర్ మొదలవుతుంది..
ఆయన ప్రాబ్లెమ్ ఏంటి సర్?
అని యంగ్ లేడీ లాయర్ అనన్య శ్రీకాంత్ గురించి మరో లాయర్ను అడుగుతుంది. దానికి ఆయన ‘ప్రాబ్లమ్ కేసు గురించి కాదు..ప్లేస్ గురించి..ఆయన ప్రాణం పోయినా ఏ బ్లాక్ వైపు వెళ్లడు’ అని సమాధానమిస్తాడు. మరో లాయర్ మాట్లాడుతాడు. ‘నా 20 ఏళ్ల సర్వీసులో ఆ నోటరీని ఈ కోర్టులో ఎప్పుడూ చూడలేదంటాడు.
ఈ క్రమంలోనే లాయర్ గా శ్రీకాంత్ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని సీన్స్ను చూపించి ఈ సిరీస్పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. నెక్టస్ సీన్లో కనిపించకుండా పోయిన కూతురు సమీర కోసం కోర్ట్ ప్రాంగణంలో నారాయణ అనే వ్యక్తి ఆత్మాహుతి చేసుకుంటాడు. దాంతో కోర్టు వారందరూ షాకవుతారు.
నిజానికి నారాయణది సూసైడే కాదు మర్డర్..
ఎన్నో ఏళ్లుగా కేసులు లేని పరశురాంగ ఇప్పుడు ఏదో రకంగా పాపులర్ కావాలని డబ్బు సంపాదించాలని చేస్తోన్న డెస్పరేట్ అటెంప్ట్ ఇది అంటూ లాయర్ ముఖేష్ రుషి హీరో శ్రీకాంత్ను ఉద్దేశించి కామెంట్స్ చేస్తాడు.
మరో సందర్భంలో హీరో శ్రీకాంత్ కొడుకు తనని ఉద్దేశించి నాకు ఆయనలాగా ఫెయిల్యూర్. నాకు లాయర్ కావాలని లేదు అని ఘాటుగా సమాధానమిస్తాడు. ఇలా ప్రత్యర్ధుల నుంచి ఇంట్లో వాళ్ల నుంచి సూటి పోటీ మాటలు పడతుంటాడు.
ఇంతకీ శ్రీకాంత్ ఎందుకు ఏ బ్లాక్కి వెళ్లడు. ఏన్నో ఏళ్లుగా కేసులు వాదించని ఓ లాయర్ చివరకు నారాయణ ఆత్మాహుతి కేసుని ఎందుకు టేకప్ చేశాడనేదే ఈ సిరీస్లో టర్నింగ్ పాయింట్. అసలు సమీర ఎవరు? ఆమెను ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు? పరశురాం కేసుని గెలిచాడా? లేదా? అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే.. ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ ఒరిజినల్ చూడాల్సిందే. ట్రైలర్తోనే సిరీస్పై అంచనాలు పెరిగాయి.
వైవిధ్యమైన సినిమాలు, కంటెంట్, ఒరిజిలన్ సిరీస్, షోస్తో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోన్న జీ5 తన ప్రత్యేకతను నిలుపుకుంటూ ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ అనే కోర్ట్ డ్రామాతో జూలై31న రాబోతుంది. సంతోష్ అయ్యప్పన్ దర్శకత్వంలో డ్రీమ్ హౌస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజ్కుమార్ ఆకెళ్ల ఈ ఒరిజినల్ను తెరకెక్కించారు.. ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ ఒరిజినల్కు అరుణ్ చిలువేరు సంగీతం సమకూర్చారు.
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