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చిరు చేతుల మీదుగా శ్రీకాంత్ ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ ట్రైలర్ విడుదల.. జీ5లో జూలై 31న స్ట్రీమింగ్..

Objection My Lord Trailer: వినూత్న‌మైన కంటెంట్‌తో అన్నీ వ‌ర్గాల ఆడియన్స్‌ను  మెప్పిస్తున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ  ఇండియన్ ఒరిజినల్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5. తాజాగా మరో ఒరిజినల్ సిరీస్‌ ‘అబ్జెక్ష‌న్ మై లార్డ్‌’తో  ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.  శ్రీకాంత్, అన‌న్య శ‌ర్మ‌, ముఖేష్ రుషి, స్నేహాల్‌, స‌మీర్ ముఖ్యపాత్రల్లో  న‌టించారు. ‘నోటరీ పరశురాం’ ట్యాగ్ లైన్‌. ఈ సిరీస్ ట్రైల‌ర్‌ను మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా విడుదల  చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:15 AM IST
చిరు చేతుల మీదుగా శ్రీకాంత్ ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ ట్రైలర్ విడుదల.. జీ5లో జూలై 31న స్ట్రీమింగ్..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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