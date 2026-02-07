Vishwambhara Movie: మెగా ఫ్యాన్స్ శివరాత్రికి బీ రెడీ.. విశ్వంభరుడు వచ్చేస్తున్నాడు..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vishwambhara: తన కెరీర్‌లోనే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాతో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్నాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఫ్యామిలీ అండ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్ని ఒక రేంజ్‌లో మెప్పించింది. సంక్రాంతి పండుగకు పండగలాంటి సినిమా రావడంతో థియేటర్స్ అన్నీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌తో కళకళలాడాయి. చాలా ఏళ్ల తరువాత హాలు నిండినది అనే బోర్డులు థియేటర్స్ ముందు కనిపించడం ఈ సినిమాకే జరిగింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 7, 2026, 06:32 PM IST

Chiranjeevi Vishwambhara Movie Release Date: తన కెరీర్‌లోనే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాతో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్నాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఫ్యామిలీ అండ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్ని ఒక రేంజ్‌లో మెప్పించింది. సంక్రాంతి పండుగకు పండగలాంటి సినిమా రావడంతో థియేటర్స్ అన్నీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌తో కళకళలాడాయి. చాలా ఏళ్ల తరువాత హాలు నిండినది అనే బోర్డులు థియేటర్స్ ముందు కనిపించడం ఈ సినిమాకే జరిగింది.

అంతలా ఆడియన్స్ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాను ఆదరించారు. దీంతో ఈ సినిమా రూ. 375 కోట్ల భారీ కలెక్షన్స్ రాబట్టి టాలీవుడ్ నయా ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా తరువాత ఇప్పుడు తన తర్వాతి సినిమాపై ఫోకస్ పెట్టాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. అదే విశ్వంభర చిత్రం. భారీ గ్రాఫికల్ కంటెంట్‌తో పాన్ ఇండియా లెవల్లో రానుంది ఈ సినిమా. త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను బింబిసారు ఫేమ్ దర్శకుడు వశిష్ట తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

సోసియో ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్‌తో వచ్చిన ఈ సినిమా టీజర్‌కి ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్సే వచ్చింది. ఇక అప్పటి నుంచి ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్స్‌కి వస్తుందా అని ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈ సినిమా 2025 సంక్రాంతికి రావాల్సింది. కానీ, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల వాయిదా పడింది. ఇక ఇప్పుడు విడుదలకు రెడీ అయ్యింది.

ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం మేరకు విశ్వంభర జూలై 10న విడుదల అవుతుందని తెలుస్తోంది. దీనికి సంబందించిన అప్డేట్ శివరాత్రికి రానుందట. దాదాపు 30 సెకన్ల పాటు ఉండే చిన్న టీజర్‌తో విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారట. దీంతో, మెగా ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఇన్ని వాయిదాల మధ్య వస్తున్న విశ్వంభర సినిమా ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

