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ఎవరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయని డేట్‌లో విశ్వంభర రిలీజ్.. ? చిరు ప్లానింగ్ మాములుగా లేదుగా..!!

Vishwabhara New Release Date: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘విశ్వంభర’ రిలీజ్ డేట్ పై ఒక అడుగు ముందుకేస్తే.. మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా సాగుతుంది. యేడాదిన్నరగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ పై క్లారిటీ రావడం లేదు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓటీటీ రైట్స్ అమ్ముడు పోవడంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ విషయంలో కదలిక వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం మేకర్స్ ఆల్రెడీ ఎవరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయని  రిలీజ్ డేట్ ‌ను లాక్ చేసేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 22, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:59 PM IST
ఎవరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయని డేట్‌లో విశ్వంభర రిలీజ్.. ? చిరు ప్లానింగ్ మాములుగా లేదుగా..!!
Image Credit: Vishwambhara New Release Date (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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