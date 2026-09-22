Vishwambhara Release on Fauzi Date: ‘విశ్వంభర’ సినిమా విడుదలకున్న అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఓటీటీ రైట్స్ అమ్ముడుపోవడంతో ఈ సినిమాను విడుదలకున్న అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయి. ముందుగా సంక్రాంతికి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేద్దామంటే ఆల్రెడీ చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్లో KVN ప్రొడక్షన్ పతాకంపై కే వెంకట్ నారాయణ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగులో ఆయనకు ఇదే తొలి సినిమా.
ఇక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి వచ్చిన జన నాయగన్, టాక్సిక్, హైవాన్ వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడ్డాయి. చిరంజీవితో నిర్మిస్తోన్న ‘కాకా’ (కదిరి కాళిదాసు)సినిమాతోనైనా హిట్ కొట్టాలనే ప్రయత్నంలో ఉంది కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. సంక్రాంతికి ‘విశ్వంభర’ రిలీజ్ చేసి.. ‘కాకా’ ను ముందుగా సమ్మర్కు పోస్ట్ పోన్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి కావొచ్చిన ఈ సినిమాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిలీజ్ డేట్ మార్చే క్వశ్చనే లేదు అంటూ నిర్మాత పట్టుపట్టాడు. దీంతో ‘విశ్వంభర’ సినిమాను జనవరి మొదటి వారంలో రిలీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ప్లాన్లో వేసారు. క్రిస్మస్ కు రిలీజ్ చేద్దామంటే ఆల్రెడీ బాలయ్య.. ‘దాదా’, నాగార్జన.. ‘కింగ్ 100’దస్తీలు వేసుకొని కూర్చుకున్నారు.
ఫౌజీ డేట్లో విశ్వంభర..
ఇలాంటి సమయంలో ప్రభాస్ ‘ఫౌజీ’ పోస్ట్ పోన్ రూపంలో విశ్వంభరకు కొత్త రిలీజ్ డేట్ దక్కిందనే వార్త నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. ‘ఫౌజీ’ సినిమాను డిసెంబర్ 3న కాకుండా జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే కానుకగా రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. ఇప్పటికే హిందీ బెల్ట్లో ఆ డేట్లో రిలీజ్ చేస్తే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ డే సినిమా కాబట్టి .. నార్త్ లో ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అందుకే రిపబ్లిక్ డే వీకెండ్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు మేకర్స్.
అందుకే ఇపుడు డిసెంబర్ 3న ‘విశ్వంభర’ రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ డిసెంబర్ 4న ‘వృషకర్మ’ వస్తుంది. రెండు సోషియో ఫాంటసీ మూవీస్ కావడం విశేషం. అయితే ఇదే డేట్స్కు లాక్ అయిన శ్రీశ్రీ, లెగసీ చిత్రాలు అదే డేట్కు వస్తాయా..? లేకపోతే ఒక వారం అటు ఇటుగా వస్తారా అనేది చూడాలి మరి.
నెల గ్యాప్లోనే రెండు చిరంజీవి చిత్రాలు..
నిజానికి విశ్వంభర, కాకా సినిమాలు సంక్రాంతి కోసం పోటీ పడతాయనుకున్నారు అందరు. ఇలాంటి సమయంలో ఊహించని విధంగా ‘ఫౌజీ’ డేట్ ఖాళీ అయింది కాబట్టి విశ్వంభరకు డిసెంబర్ 3ను మించిన డేట్ మరోటి దొరకదు కాక దొరకదు. మరోవైపు ‘కాకా’ మూవీకి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా జనవరి 13న రావచ్చు. ఓ రకంగా చాలా యేళ్ల ఓ బడా హీరో సినిమా నెల గ్యాప్లో విడుదల కావడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అని చెప్పాలి. ఇక ఫౌజీ జనవరి 26న విడుదల చేయాలని చూస్తున్నారు.. అప్పుడు అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ప్లాన్. మరి ఈ సారమైనా ఈ ప్లాన్ వర్కవుట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి మరి.
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