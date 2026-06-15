Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • / Chiranjeevi Vs Venkatesh: చిరంజీవి వర్సెస్ వెంకటేష్.. దసరా, సంక్రాంతి బరిలో ఢీ కొట్టబోతున్న సీనియర్స్..!!

Chiranjeevi Vs Venkatesh: చిరంజీవి వర్సెస్ వెంకటేష్.. దసరా, సంక్రాంతి బరిలో ఢీ కొట్టబోతున్న సీనియర్స్..!!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:10 AM IST
Chiranjeevi Vs Venkatesh: చిరంజీవి వర్సెస్ వెంకటేష్.. దసరా, సంక్రాంతి బరిలో ఢీ కొట్టబోతున్న సీనియర్స్..!!
Image Credit: Chiraneevi Vs Venky (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
చిరంజీవి వర్సెస్ వెంకటేష్.. దసరా, సంక్రాంతి బరిలో ఢీ కొట్టబోతున్న సీనియర్స్..!!
Chiranjeevi Vs Venkatesh6 min ago
2
Peddi Vs Mana Shankara Vara prasad Garu27 min ago
3
today Horoscope1 hr ago
4
brs partyJun 14
5
KT Rama RaoJun 14