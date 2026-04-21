  • Mana Shankara Varaprasad Garu:‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ మరో రేర్ ఫీట్.. 2 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు..

Mana Shankara Varaprasad Garu:‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ మరో రేర్ ఫీట్.. 2 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు..

Mana Shankara Varaprasad Garu 100 Days: ఈ మధ్యకాలంలో ఓ సినిమా హిట్ అనేదానికి కొలమానం మారిపోయింది. ఒకపుడు ఓ సినిమా 100 రోజులు నడిస్తే హిట్ అని డిక్లేర్ చేసేవారు. ఇక శాటిలైట్, డిజిటల్ యుగంలోకి మారిన తర్వాత సినిమాలు వారం, రెండు వారాలు కంటిన్యూగా  నడిస్తే హిట్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఓ సినిమా 100 రోజులు నడవడం అనేది పెద్ద గగనమే. తాజాగా ఈ సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు  సినిమా 100 రోజులు పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 21, 2026, 12:45 PM IST

Mana Shankara Varaprasad Garu:‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ మరో రేర్ ఫీట్.. 2 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు..

Mana Shankara Varaprasad Garu: ఒకపుడు ఓ సినిమా 100 రోజులు.. 200 రోజులు.. 300 రోజులు.. 365 రోజులు అంటూ పోస్టర్స్ కనబడేవి. అప్పట్లో  ఓ సినిమా కొన్ని కేంద్రాల్లోనే విడుదలయ్యేది. మరోవైపు ఎంటర్టైన్మెంట్ కు మరో ఆప్షన్ ఉండేది కాదు. దీంతో ప్రజలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం సినిమాలే దిక్కు అయ్యేవి. దీంతో కొన్ని చిత్రాలు 100 రోజులు నుంచి యేడాదికి పైగా నడిచిన సందర్భాలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఓ సినిమా రెండు  వారాలు నడిస్తే పెద్ద గొప్ప. అలాంటి సమయంలో ఓ సినిమా వంద రోజులు పోస్టర్ చూడటం అనేది గగనం అయిపోయింది. ఈ క్రమంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై ఈ ఇయర్ మన తెలుగుతో పాటు  దేశంలో తొలి హిట్ గా నిలిచి సంచలనం రేపింది. తాజాగా ఈ సినిమా నేటితో 100 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. 2 కేంద్రాల్లో అది కూడా రాయలసీమలోని మైదుకూరులోని వేంకటేశ్వర థియేటర్ తో పాటు.. ఎర్రగుంట్లలోని హేమా పిక్చర్ ప్యాలెస్ లో ఈ సినిమా 100 రోజుల పరుగును కంప్లీట్ చేసుకోవడం విశేషం. 

ఈ సినిమా జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై సంచలనం విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఓటీటీ వేదికగా .. శాటిలైట్ వేదికగా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టిన వసూళ్ల విషయానికొస్తే.. రూ. 183.61 కోట్ల షేర్ (రూ. 304.10 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా రూ. 120.70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ గా రూ 61 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చి సంక్రాంతి చిత్రాల్లో ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు రీజనల్ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాను స్క్రీన్ షైన్, గోల్డ్ బాక్స్  పతాకంపై సాహు గారపాటి, సుస్మితా కొణిదెల ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు. భీమ్స్ సిసిరొలియో ఇచ్చిన మ్యూజిక్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. 

చిరంజీవి ఇతర సినిమాల విషయానికొస్తే.. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ‘విశ్వంభర’ సినిమా విడుదలకు రెడీగా ఉంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల సందర్భంగా వచ్చిన ట్రోలింగ్స్ కు భయపడి ఈ సినిమా ను విడుదల చేయలేదనే టాక్ నడుస్తోంది. మొత్తంగా అవతార్ సినిమాకు నాసీరకం అనుకరణగా ఉందనే కామెంట్స్ కూడా వినబడ్డాయి.  ఈ సినిమా ఈ యేడాది విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. మరోవైపు బాబీ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు.త్వరలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా మొదలు కానుంది. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ లేదా మోహన్ లాల్ కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నట్టు సమాచారం. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

