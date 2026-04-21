Mana Shankara Varaprasad Garu:‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ మరో రేర్ ఫీట్.. 2 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు..

Mana Shankara Varaprasad Garu: ఒకపుడు ఓ సినిమా 100 రోజులు.. 200 రోజులు.. 300 రోజులు.. 365 రోజులు అంటూ పోస్టర్స్ కనబడేవి. అప్పట్లో ఓ సినిమా కొన్ని కేంద్రాల్లోనే విడుదలయ్యేది. మరోవైపు ఎంటర్టైన్మెంట్ కు మరో ఆప్షన్ ఉండేది కాదు. దీంతో ప్రజలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం సినిమాలే దిక్కు అయ్యేవి. దీంతో కొన్ని చిత్రాలు 100 రోజులు నుంచి యేడాదికి పైగా నడిచిన సందర్భాలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఓ సినిమా రెండు వారాలు నడిస్తే పెద్ద గొప్ప. అలాంటి సమయంలో ఓ సినిమా వంద రోజులు పోస్టర్ చూడటం అనేది గగనం అయిపోయింది. ఈ క్రమంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై ఈ ఇయర్ మన తెలుగుతో పాటు దేశంలో తొలి హిట్ గా నిలిచి సంచలనం రేపింది. తాజాగా ఈ సినిమా నేటితో 100 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. 2 కేంద్రాల్లో అది కూడా రాయలసీమలోని మైదుకూరులోని వేంకటేశ్వర థియేటర్ తో పాటు.. ఎర్రగుంట్లలోని హేమా పిక్చర్ ప్యాలెస్ లో ఈ సినిమా 100 రోజుల పరుగును కంప్లీట్ చేసుకోవడం విశేషం.
ఈ సినిమా జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై సంచలనం విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఓటీటీ వేదికగా .. శాటిలైట్ వేదికగా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టిన వసూళ్ల విషయానికొస్తే.. రూ. 183.61 కోట్ల షేర్ (రూ. 304.10 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా రూ. 120.70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ గా రూ 61 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చి సంక్రాంతి చిత్రాల్లో ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు రీజనల్ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాను స్క్రీన్ షైన్, గోల్డ్ బాక్స్ పతాకంపై సాహు గారపాటి, సుస్మితా కొణిదెల ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు. భీమ్స్ సిసిరొలియో ఇచ్చిన మ్యూజిక్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు.
చిరంజీవి ఇతర సినిమాల విషయానికొస్తే.. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ‘విశ్వంభర’ సినిమా విడుదలకు రెడీగా ఉంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల సందర్భంగా వచ్చిన ట్రోలింగ్స్ కు భయపడి ఈ సినిమా ను విడుదల చేయలేదనే టాక్ నడుస్తోంది. మొత్తంగా అవతార్ సినిమాకు నాసీరకం అనుకరణగా ఉందనే కామెంట్స్ కూడా వినబడ్డాయి. ఈ సినిమా ఈ యేడాది విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. మరోవైపు బాబీ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు.త్వరలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా మొదలు కానుంది. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ లేదా మోహన్ లాల్ కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నట్టు సమాచారం.
