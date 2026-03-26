English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Lavanya Drunk: తప్ప తాగి హీరో రాజ్‌ తరుణ్‌ మాజీ లవర్‌ నానా రచ్చ.. తిరగబడ్డ గ్రామస్తులు

Cine Hero Raj Tarun Ex Lover Lavanya Catches In Drunk and Drive: నిత్యం వివాదాల్లో ఉండే హీరో రాజ్‌ తరుణ్‌ మాజీ ప్రియురాలు తాజాగా మరో వివాదంలో చిక్కుకుంది. పీకల దాకా మద్యం సేవించి గ్రామస్తులను ఢీకొట్టడమే కాకుండా వారితో దురుసుగా ప్రవర్తించింది. గ్రామస్తులు ఒక్కసారిగా తిరగబడడంతో ఆమె కారును పోలీసులు సీజ్‌ చేశారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:04 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Royals: ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ డీల్‌.. రూ. 15 వేల కోట్ల‌కు అమ్ముడైన రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్!
5
Rajasthan Royals Sold Out
Rajasthan Royals: ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ డీల్‌.. రూ. 15 వేల కోట్ల‌కు అమ్ముడైన రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్!
Alcohol Rate Today: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు!
5
beer price hike India
Alcohol Rate Today: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు!
Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ 12 రాశుల వారిలో ఓ రాశి వారికి జీవితం మారబోతుంది..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ 12 రాశుల వారిలో ఓ రాశి వారికి జీవితం మారబోతుంది..!
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
6
Dhurandhar Actor Gaurav Gera
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
Lavanya Catches In Drunk and Drive: యువ నటుడు రాజ్‌ తరుణ్‌ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇన్నాళ్లు రాజ్‌ తరుణ్‌తో తన ప్రేమ వ్యవహారాలతోపాటు డ్రగ్స్‌.. ఇతర వ్యవహారాలతో వార్తల్లో నిలిచిన ఆమె తాజాగా మద్యం సేవించి గ్రామస్తులను ఢీకొట్టింది. మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతుండగా అడ్డదిడ్డంగా కారు నడిపి పలువురిని ఢీకొట్టగా గ్రామస్తులు తిరగబడ్డారు. తాగి ఢీకొట్టడమే కాకుండా దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: YS Jagan: ఇక రోజూ చంద్ర‌బాబుకు సినిమా చూపిస్తా..! పాద‌యాత్రపై వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక ప్రకటన

మద్యం మత్తులో ఉన్న సినీ హీరో రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియరాలు లావణ్య సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం మల్లేపల్లి గ్రామంలో వెళ్తూ ఓ ద్విచక్ర వాహనదారుడిని ఢీకొట్టింది. బైకుపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. ఢీకొట్టిన అనంతరం ఆగకుండా వెళ్లిపోయే ప్రయత్నం చేయగా మల్లేపల్లి గ్రామస్తులు ఆగ్రహంతో ఆమె కారును అడ్డగించారు. ఢీకొట్టడంతో క్షమాపణలు చెప్పాలని గ్రామస్తులు కోరగా.. వారితో లావణ్య వాగ్వాదానికి దిగింది. తాగి ఢీకొట్టడమే కాకుండా తమపైనే తిరగబడడంతో లావణ్యపై గ్రామస్తులంతా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొడవ సమయంలో కారులో లావణ్యతో పాటు మరో వ్యక్తి ఉన్నాడు.

Also Read: Petrol Shortage: తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక ప్రకటన

ఎంతకీ క్షమాపణలు చెప్పకుండా వాగ్వాదానికి దిగిన లావణ్యపై గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఘటన స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలు ఆరా తీశారు. అయితే పోలీసులతోనూ లావణ్య వాగ్వాదం చేయడం గమనార్హం. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు బ్రీత్‌ ఎనలైజర్‌తో తనిఖీ చేయగా మద్యం సేవించినట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. దీంతో లావణ్యపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌ కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు. ఆమె కారును సీజ్ చేసి కొండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలిచారు. ఢీకొట్టిన సమయంలో లావణ్య కారులో మద్యం బాటిళ్లు ఉన్నట్టు గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Harish Rao: 'తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ సీఎం కాడు': హరీశ్ రావు

డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌లో లావణ్య పట్టుబడడం వైరల్‌గా మారింది. గ్రామస్తులతో ఆమె వాగ్వాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. లావణ్య తీరుపై గ్రామస్తులు అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నారు. అయితే లావణ్య ఇలా వివాదాల్లో చిక్కడం తొలిసారి కాదు. గతంలో డ్రగ్స్‌ వ్యవహారంలో కూడా లావణ్య పేరు మార్మోగింది. అనంతరం రాజ్‌ తరుణ్‌తో ప్రేమ వ్యవహారం తీవ్ర రచ్చకు దారితీసిన విషయం తెలిసిందే. రాజ్‌ తరుణ్‌తో వేరొకరితో సత్సంబంధాలు కలిగిన లావణ్య అనంతరం కొందరు సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సరల్తో వాగ్వాదానికి దిగింది. ఆమె చేసిన రచ్చ మామూలుది కాదు. ఇప్పటికీ పలు టీవీ షోల్‌లో లావణ్యకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ట్రెండింగ్‌లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మద్యం సేవించి కారు నడుపుతూ గ్రామస్తులను ఢీకొట్టడం.. అనంతరం గ్రామస్తులు, పోలీసులతో గొడవకు దిగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News