Lavanya Drunk: తప్ప తాగి హీరో రాజ్‌ తరుణ్‌ మాజీ లవర్‌ నానా రచ్చ.. తిరగబడ్డ గ్రామస్తులు

Lavanya Catches In Drunk and Drive: యువ నటుడు రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇన్నాళ్లు రాజ్ తరుణ్తో తన ప్రేమ వ్యవహారాలతోపాటు డ్రగ్స్.. ఇతర వ్యవహారాలతో వార్తల్లో నిలిచిన ఆమె తాజాగా మద్యం సేవించి గ్రామస్తులను ఢీకొట్టింది. మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతుండగా అడ్డదిడ్డంగా కారు నడిపి పలువురిని ఢీకొట్టగా గ్రామస్తులు తిరగబడ్డారు. తాగి ఢీకొట్టడమే కాకుండా దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: YS Jagan: ఇక రోజూ చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తా..! పాదయాత్రపై వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రకటన
మద్యం మత్తులో ఉన్న సినీ హీరో రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియరాలు లావణ్య సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం మల్లేపల్లి గ్రామంలో వెళ్తూ ఓ ద్విచక్ర వాహనదారుడిని ఢీకొట్టింది. బైకుపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. ఢీకొట్టిన అనంతరం ఆగకుండా వెళ్లిపోయే ప్రయత్నం చేయగా మల్లేపల్లి గ్రామస్తులు ఆగ్రహంతో ఆమె కారును అడ్డగించారు. ఢీకొట్టడంతో క్షమాపణలు చెప్పాలని గ్రామస్తులు కోరగా.. వారితో లావణ్య వాగ్వాదానికి దిగింది. తాగి ఢీకొట్టడమే కాకుండా తమపైనే తిరగబడడంతో లావణ్యపై గ్రామస్తులంతా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొడవ సమయంలో కారులో లావణ్యతో పాటు మరో వ్యక్తి ఉన్నాడు.
Also Read: Petrol Shortage: తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక ప్రకటన
ఎంతకీ క్షమాపణలు చెప్పకుండా వాగ్వాదానికి దిగిన లావణ్యపై గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఘటన స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలు ఆరా తీశారు. అయితే పోలీసులతోనూ లావణ్య వాగ్వాదం చేయడం గమనార్హం. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు బ్రీత్ ఎనలైజర్తో తనిఖీ చేయగా మద్యం సేవించినట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. దీంతో లావణ్యపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు. ఆమె కారును సీజ్ చేసి కొండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలిచారు. ఢీకొట్టిన సమయంలో లావణ్య కారులో మద్యం బాటిళ్లు ఉన్నట్టు గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Harish Rao: 'తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ సీఎం కాడు': హరీశ్ రావు
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో లావణ్య పట్టుబడడం వైరల్గా మారింది. గ్రామస్తులతో ఆమె వాగ్వాదం చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. లావణ్య తీరుపై గ్రామస్తులు అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నారు. అయితే లావణ్య ఇలా వివాదాల్లో చిక్కడం తొలిసారి కాదు. గతంలో డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో కూడా లావణ్య పేరు మార్మోగింది. అనంతరం రాజ్ తరుణ్తో ప్రేమ వ్యవహారం తీవ్ర రచ్చకు దారితీసిన విషయం తెలిసిందే. రాజ్ తరుణ్తో వేరొకరితో సత్సంబంధాలు కలిగిన లావణ్య అనంతరం కొందరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సరల్తో వాగ్వాదానికి దిగింది. ఆమె చేసిన రచ్చ మామూలుది కాదు. ఇప్పటికీ పలు టీవీ షోల్లో లావణ్యకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ట్రెండింగ్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మద్యం సేవించి కారు నడుపుతూ గ్రామస్తులను ఢీకొట్టడం.. అనంతరం గ్రామస్తులు, పోలీసులతో గొడవకు దిగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
