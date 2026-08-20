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Cinema Ticket Prices: తెలంగాణలో సినిమా థియేటర్లలో కొత్త రేట్లు..నిర్మాతలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు!

Telangana Cinema Ticket Prices: సినిమా టికెట్ల రేట్ల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని నాన్-ఏసీ, ఏసీ, మల్టీప్లెక్స్, స్పెషల్ థియేటర్లకు సినిమా టికెట్ ధరలను పెంపునకు అనుమతినిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కానీ, కొన్ని షరతులను పెట్టి పెద్ద సినిమాలకు టికెట్ రేట్లు పెంచుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:08 AM IST
Cinema Ticket Prices: తెలంగాణలో సినిమా థియేటర్లలో కొత్త రేట్లు..నిర్మాతలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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