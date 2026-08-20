/Cinema Ticket Prices: తెలంగాణలో సినిమా థియేటర్లలో కొత్త రేట్లు..నిర్మాతలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు!

Telangana Cinema Ticket Prices: తెలంగాణ ప్రభుత్వం సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు, థియేటర్ల నిర్వహణపై సంచలన జీవోను విడుదల చేసింది. భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల టికెట్ హైక్స్ ద్వారా వచ్చే అదనపు ఆదాయంలో సంక్షేమ నిధులకు కేటాయింపులతో పాటు, అన్ని రకాల థియేటర్లకు కొత్త కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ధరలను ఖరారు చేసింది.
థియేటర్ల వారీగా టికెట్ ధరల వివరాలు..
తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ప్రత్యేక ఆదేశాల ప్రకారం.. నాన్-ఏసీ థియేటర్లలో నాన్-ప్రీమియం టికెట్లు రూ.30 నుంచి రూ.70 వరకు.. అలాగే ప్రీమియం రూ.50 నుంచి రూ.100 వరకు నిర్ణయించారు. ఏసీ థియేటర్లలో నాన్-ప్రీమియం రూ.50 - రూ.150 ఉండగా.. ప్రీమియం రూ.100 - రూ.200 ఉండనుంది. అదే విధంగా స్పెషల్ థియేటర్లు, మల్టీప్లెక్స్ల్లో రెగ్యులర్/నాన్-ప్రీమియం రూ.100 - రూ.250.. రిక్లయినర్లు రూ.200 - రూ.300 గా ధరలను నిర్ణయించారు.
షోల పెంపు, చిన్న సినిమాలకు ప్రాధాన్యం..
ప్రతి థియేటర్లో రోజుకు ఉదయం 8 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు 5 షోలకు అనుమతినిచ్చారు. ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ఒక షో చిన్న సినిమాల ప్రదర్శనకు కేటాయించాలని, పండుగ సీజన్లలో చిన్న/మీడియం బడ్జెట్ చిత్రాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.
ఇతర ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలు..
రూ.100 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాలకు మొదటి 10 రోజులు మాత్రమే టికెట్ ధరల పెంపు వర్తిస్తుంది. అయితే సినీ కార్మిక సంక్షేమ నిధికి రూ.1 కోటి విరాళం ఇచ్చే చిత్రాలకే ఈ పెంపు అవకాశం లభిస్తుంది.
మల్టీప్లెక్స్లతో సహా అన్ని థియేటర్లలో పేద, మధ్యతరగతి ప్రేక్షకుల కోసం 25 శాతం సీట్లు (నాన్-ప్రీమియం) తప్పనిసరిగా కేటాయించాలి. ఆన్లైన్ బుకింగ్స్పై ఏసీ థియేటర్లకు రూ.5, నాన్-ఏసీ థియేటర్లకు రూ.3 నిర్వహణ ఛార్జీలు ఉంటాయి. రాబోయే రెండేళ్లలో ఎయిర్ కూల్డ్ థియేటర్లన్నీ ఏసీ థియేటర్లుగా మారాలని స్పష్టం చేశారు.
కార్మికుల సంక్షేమ నిధికి 20% వాటా..
'అఖండ 2', 'ది రాజాసాబ్', 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు', 'పెద్ది' వంటి భారీ సినిమాలకు టికెట్ ధరల పెంపును అనుమతించిన ప్రభుత్వం.. ఆ హైక్స్ ద్వారా వచ్చే అదనపు ఆదాయంలో 20 శాతాన్ని తప్పనిసరిగా చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఈ మొత్తాన్ని 'తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్', 'ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్' (TGFDC) ఖాతాల్లో జమ చేసి సినీ కార్మికుల సంక్షేమానికి వినియోగించనున్నారు.
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