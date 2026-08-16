/బండ్ల గణేష్ రేంజ్ మాములుగా లేదుగా.. గవర్నర్, సీఎం సహా రాజకీయ సినీ ప్రముఖుల సందడి..

CM Revanth Chandra Babu Attends Bandla Daughter Marriage: భాగ్యనగరంలో బండ్ల గణేష్ కుమార్తె వివాహా వేడుకకు రాజకీయ, సినీ అతిరథ మహారథులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అటు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి, వారి వైవాహిక జీవితం సుఖసంతోషాలతో సాగాలని ఆశీర్వదించారు.
అంతకు ముందు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు పెళ్లికి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అటు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పెళ్లికి హాజరూ కొత్త దంపతులకు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేశారు. అటు సినీ రంగం నుంచి మాజీ కేంద్ర మంత్రి మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులుతో పాటు టాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో నాగార్జున, పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్, కిరణ్ అబ్బవరం సహా పలువరు సినీ ప్రముఖులు హాజరై కొత్త దంపతులను ఆశీర్వదించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
CM Revanth Reddy at Bandla Ganesh daughter Janani wedding #revanthreddy #telangana #trend #viral #bandlaganesh🔥 pic.twitter.com/kz6K2Zl3rr
— RevanthVoiceofPeople (@Revanthvoice) August 16, 2026
Anna Konidala & Mega star Chiranjeevi at Bandla Ganesh Daughter's Wedding ❤️ pic.twitter.com/2M04Vi4v9W
— Likith...🐉 || OG2⚔️ (@likith004) August 16, 2026
Anna Konidala & Mega star Chiranjeevi at Bandla Ganesh Daughter's Wedding ❤️ pic.twitter.com/2M04Vi4v9W
— Likith...🐉 || OG2⚔️ (@likith004) August 16, 2026
కూతురి పెళ్ళిలో చంద్రబాబును చూడగానే ఏడ్చేసిన బండ్ల గణేష్..#Bandlaganesh #Chandrababunaidu #Hyderabad pic.twitter.com/Lg7pSknDIY
— Telugu Stride (@TeluguStride) August 16, 2026
బండ్ల గణేష్ విషయానికొస్తే.. తెలుగులో ‘వినోదం’ సినిమాతో నటుడిగా పరిచయమైన తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారి ‘తీన్మార్’, ఆంజనేయులు’, గబ్బర్ సింగ్, గోవిందుడు అందరివాడేలే, బాద్షా, టెంపర్ వంటి భారీ చిత్రాలను నిర్మించి అభిరుచిగల నిర్మాతగా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.
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