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బండ్ల గణేష్ రేంజ్ మాములుగా లేదుగా.. గవర్నర్, సీఎం సహా రాజకీయ సినీ ప్రముఖుల సందడి..

Bandla Ganesh Daughter Marriage: సినీ నటుడు కమ్ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ వివాహాం హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:29 PM IST
బండ్ల గణేష్ రేంజ్ మాములుగా లేదుగా.. గవర్నర్, సీఎం సహా రాజకీయ సినీ ప్రముఖుల సందడి..
Image Credit: Bandla Ganesh (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బండ్ల గణేష్ రేంజ్ మాములుగా లేదుగా.. గవర్నర్, సీఎం సహా రాజకీయ సినీ ప్రముఖుల సందడి..
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