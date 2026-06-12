Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /CM Vijay Divorce Case: విజయ్ దళపతి విడాకులు క్యాన్సిల్.. భర్తతో కలిసుండేందుకు సంగీత అంగీకారం?

CM Vijay Divorce Case: విజయ్ దళపతి విడాకులు క్యాన్సిల్.. భర్తతో కలిసుండేందుకు సంగీత అంగీకారం?

CM Vijay Sangeetha Divorce Case: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు విజయ్ తన భార్య సంగీతతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న వేళ.. ఇప్పుడు మరో సంచలన నిజం బయటకు వచ్చింది. విజయ్‌తో ఆయన భార్య సంగీత కలిసుండేందుకు సముఖంగా ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఇదే విషయమై కోలీవుడ్‌లో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:04 PM IST
CM Vijay Divorce Case: విజయ్ దళపతి విడాకులు క్యాన్సిల్.. భర్తతో కలిసుండేందుకు సంగీత అంగీకారం?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
విజయ్ దళపతి విడాకులు క్యాన్సిల్.. భర్తతో కలిసుండేందుకు సంగీత అంగీకారం?
CM Vijay Divorce1 min ago
2
NARCL loan settlement controversy42 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
does every headache need an mri1 hr ago
5
allu arjun1 hr ago