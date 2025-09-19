English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Robo Shankar: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. హాస్యనటుడు రోబో శంకర్ మృతి!

Robo Shankar Takes Last Breath: సినీ పరిశ్రమలో మరో విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించే హాస్యనటుడు రోబో శంకర్ అనారోగ్యం కారణంగా హఠాత్తుగా మరణించారు. అతడి మరణవార్తతో సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 19, 2025, 12:07 AM IST

Robo Shankar: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. హాస్యనటుడు రోబో శంకర్ మృతి!

Deepest Condolence: బుల్లితెర నుంచి వెండితెరపై వెలుగుతున్న హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ (46) ఆకస్మిక మరణం పొందారు. గురువారం సాయంత్రం అస్వస్థతకు గురయిన శంకర్‌ తర్వాత ఆరోగ్యం విషమించి కన్నుమూశారు. మొదట టీవీ షోలలో హాస్యం పండించిన రోబో శంకర్‌ తరువాత వెండితెరపై మెరిశాడు. అనేక చిత్రాలలో నటించి ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. ప్రాణాలు పోయే రోజు కూడా సినిమా షూటింగ్‌లోనే ఉన్నారు.

సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన మధ్యాహ్నం చెన్నైలో జరుగుతున్న ఓ షూటింగ్‌లో రోబో శంకర్ పాల్గొన్నారు. అయితే అకస్మాత్తుగా స్పృహ కోల్పోవడంతో వెంటనే స్పందించిన చిత్ర బృందం అతడిని చెన్నైలోని దురైపాక్కంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం సాయంత్రం కన్నుమూశారు. అతడి మరణవార్తతో సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. అతడి మృతికి స్టార్‌ నటీనటులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రోబో శంకర్‌గా గుర్తింపు పొందిన ఈ నటుడు ధనుష్ నటించిన మారి సినిమాతో ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యాడు. వేలైను వండుట్ట వెల్లికరన్ వంటి వాటితో రోబో శంకర్‌ హాస్య చతురత అందరికీ నచ్చింది. నటుడిగా కొనసాగుతున్న రోబో శంకర్ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుండేవాడు. ఈ కారణంగా సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొని అస్వస్థతకు గురవగా రాత్రి కన్నుమూశారు. ఇది అభిమానులలో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది.

అంతకుముందు డీహైడ్రేషన్, తక్కువ రక్తపోటు కారణంగా రోబో శంకర్‌ స్పృహ కోల్పోయాడని వైద్యులు తెలిపారు. రెండు రోజులు వైద్య చికిత్సలో ఉండాలని సూచించినట్లు చెప్పారు. అస్వస్థతకు గురయినప్పటి నుండి రోబో శంకర్ వైద్య పరిశీలనలో ఉన్నారు. వెంటిలేటర్ సహాయంతో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ పరిస్థితిలో, చికిత్స లేకుండానే ఈ రాత్రి అకస్మాత్తుగా మరణించాడు. రోబో శంకర్ మరణం సినీ పరిశ్రమ, అభిమానులతో సహా అన్ని పార్టీలలో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఆయన మృతికి చాలా మంది సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోబో శంకర్ వయస్సు కేవలం 46 సంవత్సరాలు కావడం గమనార్హం.

