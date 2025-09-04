Guard Movie: సెక్యురిటీ గార్డుతో డాక్టర్ లవ్‌ ఎఫైర్.. మధ్యలో ఆత్మ.. దుమ్ములేపుతున్న హర్రర్ కామెడీ థ్రిల్లర్..!

Latest OTT Movies: హర్రర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమాలంటే ఆడియన్స్లో ఓ ప్రత్యేకంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సరైన స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే కుదిరితే థియేటర్, ఓటీటీ అని తేడా లేకుండా సూపర్ హిట్ చేస్తారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో థియేటర్లలో సందడి చేసిన గార్డ్ మూవీ ప్రస్తుతం ఓటీటీలో దుమ్ములేపుతోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. విరాజ్ రెడ్డి, మీమీ లియోనార్డ్, శిల్ప బాలకృష్ణన్ కీలక పాత్రల్లో నటించగా.. జగ్గా పెద్ది దర్శకత్వం వహించారు. అనసూయ రెడ్డి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. హర్రర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన ఈ సినిమా కోసం హాలీవుడ్ ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేశారు. షూటింగ్ మొత్తం ఆస్ట్రేలియాలోనే జరుపుకుంది. త్వరలో మరో రెండు ఓటీటీలో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.
కథ ఏంటి..?
ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగు కుర్రాడు సుశాంత్ (విరాజ్ రెడ్డి చీలం) సెక్యురిటీ గార్డుగా ఉంటాడు. దొంగల భారీ నుంచి ఓ అమ్మాయిని కాపాడే క్రమంలో డాక్టర్ సామ్ (మిమి లియోనార్డ్)తో పరిచయం అవుతుంది. వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం లవ్ ఎఫైర్కు దారి తీస్తుంది. ఈ క్రమంలో సామ్ శరీరంలో మరణించిన అనిత (శిల్ప బాలకృష్ణ) ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి కథ పూర్తిగా మారిపోతుంది. సుశాంత్ ఆ అమ్మాయిని కాపాడిన తరువాత ఏం జరిగింది..? సామ్ శరీరంలోకి అనిత ఆత్మ ప్రవేశించిన తరువాత సుశాంత్ జీవితం ఎలా మారిపోయింది..? అనిత ఆత్మ ఎవరి మీద రివేంజ్ తీర్చుకోవడానికి వచ్చింది..? వంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్తో గార్డు మూవీ సాగుతుంది.
దెయ్యం కథలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు రొటీన్. ఇందులో కూడా ఆడియన్స్ అభిరుచికి తగినట్లే రెగ్యులర్ పాయింట్నే తీసుకున్నారు. అయితే ఆస్ట్రేలియా బ్యాక్డ్రాప్లో తీసిన విధానం మెప్పించింది. హర్రర్తో భయపెడుతునే.. కామెడీతో నవిస్తూ.. హీరోహీరోయిన్ మధ్య ప్రేమను చక్కగా చూపించారు. అయితే ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ ప్రభావం ఉంటుంది. తెలుగు నెటివిటీ మిస్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. హీరోహీరోయిన్ పాత్రల్లో సుశాంత్, సామ్ జీవించేశారు. ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఆడియన్స్ను మెప్పిస్తుంది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో సినిమాలు ఇష్టపడేవారు ఈ మూవీపై ఓ లుక్కేయండి.
Also Read: Balakrishna: 'నేను ఇంకా హీరోగా ఎదగాలి.. నాన్న స్థాయికి చేరాలి..' బాలకృష్ణ
Also Read: Flipkart Sale: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ వచ్చేస్తోంది! ఎప్పుడు? ఏఏ ఆఫర్లు తెలిసిపోయాయి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.