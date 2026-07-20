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‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రానికి రెండు నేషనల్ అవార్డులు రావడం పట్ల నిర్మాతల ఖుషీ..

Committee Kurrollu Got National Awards: తాజాగా  కేంద్ర ప్రభుత్వం 72వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డులను ప్రకటించింది. ఈ అవార్డుల్లో పలు తెలుగు చిత్రాలు సత్తా చాటాయి. ముఖ్యంగా మెగా డాటర్ నిహారిక, ఫణి అడపాక సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ సినిమా ఏకంగా రెండు అవార్డులను కైవసం చేసుకోవడంపై నిర్మాతలు తన ఆనందాన్ని మీడియాతో పంచుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:40 PM IST
‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రానికి రెండు నేషనల్ అవార్డులు రావడం పట్ల నిర్మాతల ఖుషీ..
Image Credit: Committee Kurrallu (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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