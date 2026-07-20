/‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రానికి రెండు నేషనల్ అవార్డులు రావడం పట్ల నిర్మాతల ఖుషీ..

Committee Kurrollu Movie Producers Happy: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు చిత్రాలకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు వరిస్తున్నాయి. తాజాగా 72వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల్లో ఉత్తమ ప్రాంతీయ తెలుగు చిత్రంతో ఉత్తమ మేకప్ విభాగంలో రెండు నేషనల్ అవార్డులు వరించాయి. దీనిపై ఇప్పటికే నిర్మాత నిహారిక ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీలవుతుంది. ఈ సినిమాకు మరో నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఫణి అడపాక మా సినిమాకు అవార్డు రావడం పట్ల మా బాధ్యత మరింత పెరిగిందన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఫణి అడపాక మాట్లాడుతూ... "'సిద్ధార్థ్ రాయ్'సినిమాతో నిర్మాతగా నా జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను. మొదటి సినిమా నాకు ఎంతో విలువైన అనుభవాన్ని నేర్పించింది. ఆ తర్వాత పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్తో కలిసి 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' వంటి మంచి కథా బలమున్న చిత్రాన్ని నిర్మించే అవకాశం దక్కింది. మా కాంబినేషన్లో తొలి ప్రయత్నంలోనే మంచి విజయంతో పాటు అవార్డులు దక్కడం పై సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తమ ప్రాంతీయ తెలుగు చిత్రంతో పాటు మేకప్ విభాగంలో రావడం డబుల్ హ్యాపీగా ఉందన్నారు. త్వరలోనే మరిన్ని ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నట్టు చెప్పారు.
72వ జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాలు..
జాతీయ అవార్డుల్లో కమిటీ కుర్రాళ్లు’ సినిమాతో పాటు ఉత్తమ ఎంటర్టైన్మెంట్ హోల్ సేల్ విభాగంలో ‘కల్కి 2898 AD’ సినిమాకు అవార్డు వరించింది. అటు సుకుమార్కు బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే,వెంకీ అట్లూరికి ‘లక్కీ భాస్కర్’ సినిమాకు బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్, స్క్రీన్ ప్లే విభాగంలో అవార్డు దక్కింది. అటు 35 చిత్రం ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా ఎంపికైంది. అటు ఈ సినిమాలో బాలనటుడిగా బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా జాతీయ అవార్డు వరించింది. త్వరలో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే జీవిత సాఫల్య పురస్కారాన్ని ప్రకటించి 72వ జాతీయ అవార్డులను రాష్ట్రపతి భనన్లో రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డుల ప్రధానం జరగనుంది.
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