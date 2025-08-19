Coolie 5 Days Collections: 5 రోజుల్లో 400 కోట్ల క్లబ్బులో ‘కూలీ.. దటీజ్ తలైవా రజినీకాంత్ రేంజ్..

Coolie 5 Days World Wide Box Office Collections: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి పవర్ హౌస్ వంటి కథానాయకులు కలయికలో లోకేష్ కనగరరాజ్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కూలీ’. పంద్రాగష్టు కానుకగా రిలీజైన ఈ చిత్రం సంచలనం రేపుతోంది. పైగా రొటిన్ మాస్ మసాలా మూవీకి రజినీకాంత్ ఇమేజ్ కలిసొచ్చి ఈ చిత్రం ఈ రేంజ్ హిట్ అందుకుంది. పైగా 74 ఇయర్స్ లో చాలా మంది రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేస్తారు. కానీ రజినీకాంత్ ఈ వయసులో కూడా తన ఏజ్ తగ్గ పాత్రలతో బాక్సాఫీస్ ను ఎలా మాయ చెయెచ్చో చేసి చూపిస్తున్నాడు. ఓ రకంగా మన దేశంలో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే వంటి అవార్డు అందుకున్న ఓ హీరో ఈ రేంజ్ ఇండస్ట్రీ బాక్సాఫీస్ షేక్ అయ్యేలా సినిమాలు చేస్తోన్న హీరో వన్ అండ్ ఓన్లీ రజినీకాంత్ అని చెప్పాలి. కేంద్రం ఈయన్ని రెండో అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మ విభూషణ్ తో సత్కరించింది.
మొత్తంగా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ లో కూడా ‘కూలీ’గా తన పవర్ ఏంటో చూపించాడు. తొలి రోజే.. కూలీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 151 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో ఈ యేడాది విడుదలైన చిత్రాల్లో టాప్ లో నిలిచింది. ఓ సీనియర్ హీరో నటించిన ఓ చిత్రానికి ఈ రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ రావడం మాములు విషయం కాదనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో ఇతర హీరోలు నటించినా.. ఇది పూర్తిగా రజినీ సినిమానే అని చెప్పాలి. తన నటనతో స్క్రీన్ ను మాయ చేసాడు. ఈ సినిమాకు పోటీగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ వంటి మాస్ హీరోల నటించిన ‘వార్ 2’ కూడా వెనకబడిందంటే.. రజినీకాంత్ ఏ మేర మాయ చేసాడో అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిన్నటితో 5 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకుంది.
కూలీ సినిమా ఐదు రోజుల్లో రూ. 404 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 200 కోట్ల షేర్) వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టినట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది.జైలర్ తర్వాత రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా రెండో రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఓ రకంగా ఆదివారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేసినా.. సోమవారం కాస్త స్లో డౌన్ అయినా.. దసరా వరకు పెద్ద చిత్రాలేవి లేకపోవడం ‘కూలీ’కి కలిసొచ్చే అంశాలు. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 300 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. రూ. 600 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడితే హిట్ అనిపించుకుంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ టార్గెట్ ను అందుకొని క్లీన్ హిట్ గా నిలుస్తుందా అనేది చూడాలి. ఈ సినిమా విడుదలైన ఆరు వారాలకు నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. హిందీ వెర్షన్ 8 వారాల తర్వాత స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.