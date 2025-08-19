English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie 5 Days World Wide Box Office Collections: అందరికీ ఏజ్ పెరుగుతుంటే హీరోగా క్రేజ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. కానీ హీరోల్లో రజినీకాంత్ వేరనే చెప్పాలి. ఈయన ఏజ్ 74 యేళ్లలో ఈ రేంజ్ లో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోన్న హీరో మరెవరు లేరేమో. తాజాగా ‘కూలీ’ చిత్రంతో మరోసారి ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:53 AM IST

Coolie 5 Days Collections: 5 రోజుల్లో 400 కోట్ల క్లబ్బులో ‘కూలీ.. దటీజ్ తలైవా రజినీకాంత్ రేంజ్..

Coolie 5 Days World Wide Box Office Collections: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి పవర్ హౌస్ వంటి కథానాయకులు  కలయికలో లోకేష్ కనగరరాజ్ డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కూలీ’. పంద్రాగష్టు కానుకగా రిలీజైన ఈ చిత్రం సంచలనం రేపుతోంది. పైగా  రొటిన్ మాస్ మసాలా మూవీకి రజినీకాంత్ ఇమేజ్ కలిసొచ్చి ఈ చిత్రం ఈ రేంజ్ హిట్ అందుకుంది. పైగా 74 ఇయర్స్ లో చాలా మంది రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేస్తారు. కానీ రజినీకాంత్ ఈ వయసులో కూడా తన ఏజ్ తగ్గ పాత్రలతో బాక్సాఫీస్ ను ఎలా మాయ చెయెచ్చో చేసి చూపిస్తున్నాడు. ఓ రకంగా మన దేశంలో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే వంటి అవార్డు అందుకున్న ఓ హీరో ఈ రేంజ్ ఇండస్ట్రీ బాక్సాఫీస్ షేక్ అయ్యేలా సినిమాలు చేస్తోన్న హీరో వన్ అండ్ ఓన్లీ రజినీకాంత్ అని చెప్పాలి. కేంద్రం ఈయన్ని రెండో అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మ విభూషణ్ తో సత్కరించింది.

మొత్తంగా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ లో కూడా ‘కూలీ’గా తన పవర్ ఏంటో చూపించాడు. తొలి రోజే.. కూలీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 151 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో ఈ యేడాది విడుదలైన చిత్రాల్లో టాప్ లో నిలిచింది. ఓ సీనియర్ హీరో నటించిన ఓ చిత్రానికి ఈ రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ రావడం మాములు విషయం కాదనే చెప్పాలి.  ఈ సినిమాలో ఇతర హీరోలు నటించినా.. ఇది పూర్తిగా రజినీ సినిమానే అని చెప్పాలి. తన నటనతో స్క్రీన్ ను మాయ చేసాడు. ఈ సినిమాకు పోటీగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ వంటి మాస్ హీరోల నటించిన ‘వార్ 2’ కూడా వెనకబడిందంటే.. రజినీకాంత్ ఏ మేర మాయ చేసాడో అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిన్నటితో 5 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకుంది. 

కూలీ సినిమా ఐదు రోజుల్లో రూ. 404 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 200 కోట్ల షేర్) వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టినట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది.జైలర్ తర్వాత రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా రెండో రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఓ రకంగా ఆదివారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేసినా.. సోమవారం కాస్త స్లో డౌన్ అయినా.. దసరా వరకు పెద్ద చిత్రాలేవి లేకపోవడం ‘కూలీ’కి కలిసొచ్చే అంశాలు. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 300 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. రూ. 600 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడితే హిట్ అనిపించుకుంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ టార్గెట్ ను అందుకొని క్లీన్ హిట్ గా నిలుస్తుందా అనేది చూడాలి. ఈ సినిమా విడుదలైన ఆరు వారాలకు నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. హిందీ వెర్షన్ 8 వారాల తర్వాత స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Coolie 5 Days World Wide Box Office CollectionsCoolie 5 Days CollectionsCoolie OTT Streaming Datecoolie Box office Collectionscoolie Collections

