Coolie Ticket Prices: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన సరికొత్త చిత్రం 'కూలీ'. ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున విలన్గా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్తో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. మూవీ రిలీజ్ కు ఇంకో ఐదు రోజులు సమయం ఉండడంతో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ను చిత్రబృందం స్టార్ట్ చేసింది. సౌత్ ఇండియాలో చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ కంటే ముందే కేరళలో మొదలైంది. కానీ, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, వైజాగ్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇంకా బుకింగ్ ఓపెన్ కాలేదు.
'కూలీ' సినిమాను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాతలైన ఏషియన్ నారంగ్, సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు హక్కులు సొంతం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్ హీరోగా నటిస్తోండగా.. నాగార్జున విలన్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఉపేంద్ర, అమీర్ ఖాన్, శ్రుతిహాసన్, సత్యరాజ్ వంటి వారు కీలక పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం సన్ పిక్చ్ర్స్ పతాకంపై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.
కూలీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్
ప్రముఖ సినిమా బుకింగ్ వెబ్సైట్ డేటా ప్రకారం.. కేరళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 600 కంటే ఎక్కువ షోలకు సినిమా టిక్కెట్ల ముందస్తు బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. రజినీకాంత్ సినిమా కావడం వల్ల టిక్కెట్లకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. అనేక సింగిల్ స్క్రీన్లు ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ను కూడా మొదలెట్టాయి.
'కూలీ' సినిమా తిరువనంతపురంలో 200 కంటే ఎక్కువ షోలు, కొచ్చిలో 150 షోలు, త్రిస్సూర్లో 85+ షోలు, కోజికోడ్లో దాదాపు 30 షోలు, గురువాయూర్లో 11 షోలు ఇప్పటివరకు బుకింగ్ అయ్యాయి.
సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న దృశ్యాలు త్రిస్సూర్లోని రాగం థియేటర్ వద్ద టిక్కెట్ల కోసం పొడవైన క్యూను చూపిస్తున్నాయి. చెన్నై, బెంగళూరు కాకుండా రజినీకాంత్కు కేరళలో ఫ్యాన్స్ బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. కేరళలో ముందస్తు బుకింగ్ ద్వారా కొన్ని గంటల్లోనే కూలీ సినిమా కోటి రూపాయలకు పైగా వసూలు చేసింది.
Also Read: Viral Video: బిడ్డ కోసం చిరుతపులితో పోరాటం..ప్రాణాలను లెక్క చేయలేదు..అది తల్లి ప్రేమ అంటే!
Also Read: Coconut Water: గర్భిణీ స్త్రీలు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook