Coolie First Review: 'కూలీ' సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ..ఎన్టీఆర్‌ కూడా షాక్ అవ్వాల్సిందే..రూ.1,000 కోట్లు కలెక్షన్లు పక్కా?

Coolie Movie First Review: లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చిత్రం 'కూలీ'.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానుల భారీ అంచనాల మధ్య రేపు థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈరోజు సెలబ్రిటీల కోసం ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షో ప్రదర్శించనున్నారు. ఇది రజనీ 171వ చిత్రమే కాకుండా.. రజనీ-లోకేష్ కాంబోలో వచ్చిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కావడం వల్ల సినిమాపై మరిన్ని అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో కూలీ చిత్రంపై ఒమర్ సంధు ఈ విధంగా రివ్యూ ఇచ్చాడు.
కూలీ - ఒక మాస్ ఎంటర్టైనర్
'కూలీ' చిత్రంలో నాగార్జున, ఉపేంద్ర, చౌబిన్ సాహిర్, సత్యరాజ్, శ్రుతి హాసన్, నిత్యా రామ్, చార్లీ, జూనియర్ ఎంజీఆర్ వంటి ప్రముఖ తారలు ఉన్నారు. నటుడు అమీర్ ఖాన్ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించారు.
కూలీ సినిమా సారాంశం
ఈ సినిమా కథ పురాతన బంగారు గడియారాలలో దాచిన దొంగిలించబడిన టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తన పాత ముఠాను తిరిగి కలిపే రిటైర్డ్ స్మగ్లర్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
క్యాష్-ఆన్-క్యాష్
'కూలీ' సినిమా టిక్కెట్లు గురువారం నుండి ఆదివారం వరకు అనేక థియేటర్లలో హౌస్ఫుల్గా ఉన్నాయి. దీని కారణంగా, చాలా మంది అభిమానులు టిక్కెట్లు పొందడానికి ఇబ్బంది పడ్డారు. అదే సమయంలో ఈ చిత్రం మొదటి రోజు వెయ్యి కోట్లు వసూలు చేస్తుందా? లేదా 1500 కోట్లు వసూలు చేస్తుందా? అభిమానులలో ఎక్కువగా చర్చించబడుతున్న విషయం. అదేవిధంగా ఈ సినిమా టిక్కెట్లు చెన్నైలో 2000 రూపాయలకు అమ్ముడవుతున్నాయని మొదట చెప్పినప్పటికీ.. నిన్న విడుదలైన సమాచారం ప్రకారం, టిక్కెట్లు రూ. 4500 వరకు బ్లాక్లలో అమ్ముడవుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
కూలీ సినిమా సమీక్ష
దుబాయ్కు చెందిన విమర్శకుడు ఉమైర్ సంధు తన ట్విట్టర్ పేజీలో 'కూలీ'ని "వన్-మ్యాన్ షో" చిత్రంగా పేర్కొన్నారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, పోరాట సన్నివేశాలు చాలా బాగున్నాయి. చివరి 20 నిమిషాలు, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు చిత్రానికి బలం. సినిమాలో ఒక షాకింగ్ కూడా ఉంది" అని ఆయన అన్నారు.
కూలీ రేటింగ్
ఉమైర్ సంధు ఈ చిత్రానికి 3.5 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చి.. రజనీకాంత్ అభిమానులు తప్పక చూడవలసిన మాస్ చిత్రమని చెప్పుకొచ్చాడు. గతంలో ఉమైర్ సంధు 'తక్ లైఫ్' సినిమాకి "బ్లాక్ బస్టర్" రివ్యూ ఇచ్చాడు. ఆ సినిమా విఫలమైనందున.. ఆయన సినిమా చూడకుండానే రివ్యూలు ఇస్తున్నారనే ఆరోపణ అభిమానుల్లో ఉంది.'కూలీ' తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషలలో విడుదలవుతోంది. రజనీకాంత్ అభిమానులు ఈ సినిమా భారీ హిట్ కావాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
