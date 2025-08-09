Coolie Pre Bookings: విడుదలకు వారం ముందే రజినీకాంత్, నాగార్జునల ‘కూలీ’ మరో సంచలన రికార్డు..

Coolie Pre Release Ticket Sales: రజినీకాంత్ నటన అనే ఓ ట్రాన్స్ ఫార్మర్. ఆయన నుంచి యాక్టింగ్ రాబట్టుకోవడమే దర్శకులు చేయాల్సింది. ఇపుడు లోకేష్ కనగరాజ్ చేసింది అదే. ఈ సినిమాలో తొలిసారి నాగార్జున ప్రతి నాయకుడిగా కనిపించబోతున్నాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమా మొత్తం వాచ్ స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు దర్శకుడు లోకేష్ చెప్పారు. ఈ సినిమాలో కన్నడ హీరో ఉపేంద్ర, బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో ఆమీర్ ఖాన్ కూడా ముఖ్యపాత్రల్లో నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ఇక ఈ సినిమా విడుదలకు వారం ముందే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక ఐదు రోజులు ముందు.. రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ కు చేరుకుంది. దీంతో కూలీ కోసం ఆడియన్స్ ఎంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న విషయం అర్థమవుతోందన్నారు. పైగా నాగార్జున చేసిన సైమన్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో హైలెట్ గా ఉండనుందని చెబుతున్నారు.
రాబడితే ఆడియన్స్ పిచ్చెక్కిపోతారో అలాంటి సబ్జెక్ట్ తో వస్తున్నాడు దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్. తాజాగా రజినీకాంత్ తెరకెక్కించిన ‘కూలీ’ మూవీ ఈ యేడాది ఆగష్టు 14న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని ఏరియాల రైట్స్ రికార్డు రేట్స్ కు అమ్ముడుపోతున్నాయి. తాజాగా రజినీ సొంత అడ్డ అయిన తమిళంలో ఈ సినిమా రికార్డు రేటుకు అమ్ముడుపోయినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే కూలీ మూవీ ఓవర్సీస్ హక్కులు రూ. 80 కోట్ల భారీ రేటుకు అమ్ముడుపోయినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాదు కూలీ తెలుగు హక్కులను ఏషియన్ సునీల్, సురేశ్ బాబు, దిల్ రాజు సంయుక్తంగా రూ. 40 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్టు సమాచారం. తెలుగులో ఓ డబ్బింగ్ చిత్రానికి ఈ రేంజ్ రేట్ పలకడం మాములు విషయం కాదు.
తమిళంలో ‘కూలీ’ రూ. 110 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసిందట. మొత్తంగా తెలుగు, ఓవర్సీస్, తమిళం కలిపితేనే దాదాపు రూ. 230 కోట్ల రికార్డు రేటు ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక కన్నడ, మలయాళం, హిందీ కలిపితే..దాదాపు రూ. 300 కోట్లు దాటే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ‘కూలీ’ సినిమాకు తెలుగు, హిందీలో ‘వార్ 2’ వంటి బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ మూవీ పోటీగా రంగంలో ఉన్నా.. రజినీకాంత్ కూలీ పై ఓ మెట్టు పైనే ఉంది.
ఇక రజినీకాంత్ ‘కూలీ’చిత్రం తర్వాత ‘జైలర్ 2’ మూవీతో పలకరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ, మోహన్ లాల్, శివరాజ్ కుమార్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తుండంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు.
