Coolie Review: రజినీ కాంత్, నాగ్ ల ‘కూలీ’ మూవీ రివ్యూ.. లోకేష్ మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అయ్యిందా..

Coolie Review: రజినీకాంత్,  లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్ లో సినిమా అనౌన్స్ అనగానే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. పైగా ఈ చిత్రంలో నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి స్టార్స్ నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:44 PM IST

మూవీ రివ్యూ: కూలీ(Coolie)
నటీనటులు: రజినీకాంత్, నాగార్జున అక్కినేని, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్, సత్యరాజ్, శృతి హాసన్, పూజా హెగ్డే, సౌబిన్ షహిర్  తదితరులు
సంగీతం: అనిరుధ్ రవిచంద్రన్  
సినిమాటోగ్రఫీ: గిరిష్ గంగాధరన్ 
ఎడిటర్: ఫిలోమిన్ రాజ్ 
బ్యానర్: సన్ పిక్చర్స్  
నిర్మాతలు: కళానిధి మారన్
దర్శకత్వం: లోకేష్ కనగరాజ్ 
విడుదల తేది: 14-8-2025

రజినీకాంత్  హీరోగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కూలీ’. ఈ టైటిల్ తోనే ఈ సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్స్  క్రియేట్ అయ్యాయి. పైగా హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ హీరోగా నటించిన ‘కూలీ’ కూడా బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. తెలుగులో కూడా ఇదే టైటిల్ తో రెండు చిత్రాలు మంచి విజయాలనే అందుకున్నాయి. అలాంటి టైటిల్ తో నాగార్జున నెగిటిల్ రోల్లో ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

 దేవరాజ్ అలియాస్ దేవా (రజినీకాంత్)  ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఓ కూలీ. అతనో హాస్టల్ ను రన్ చేస్తుంటాడు. ఆయన దోస్తు అయిన రాజశేఖర్ (సత్యదేవ్)ను ఎవరో హత్య చేస్తారు. దీని వెనక సైమన్ (నాగార్జున)కు చెందిన గ్యాంగ్ హస్తం ఉందని తెలుసుకుంటాడు.  స్నేహితుడి మరణం వెనక ఉన్న వ్యక్తులకు పట్టుకోవడానికి రంగంలోకి దిగుతాడు దేవా. సైమన్ గ్యాంగ్ కు చెందిన వ్యక్తులకు ఒక్కొక్కరిని మట్టు పెడుతుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో దయాల్ ( సౌబిన్ సాహిర్) సైమన్ కు నిజాలు తెలుస్తాయి. వాచ్ బిజినెస్ లని చెప్పి గోల్డ్ స్మగుల్ చేసే వీళ్లిందరికి మెక్సికోలలో మరో లీడర్ ఉంటాడు. బంగారం బిజినెస్ పేరుతో వీళ్లందరు ఏం చేస్తున్నారనేదే ‘కూలీ’ మూవీ స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ఓ మాములు సాదాసీదా కథకు స్టార్ పవర్ ను నమ్ముకున్నాడు. అదే రజినీకాంత్. ఓ మాములు రివేంజ్ స్టోరీతో చుట్టేసాడు. కూలీ నుంచి కొత్తదనం ఏం ఆశించకూడదు.  స్క్రీన్ ప్లే కూడా కొత్తగా ఏమి లేదు. అలాగని రజినీకాంత్ ఇమేజ్.. నాగార్జున క్రేజ్ ను ఎక్కడ వాడాలో అక్కడ సరిగ్గా వాడుకున్నాడు. లోకేష్ కనగరాజ్ గత సినిమాల్లాగా కథ అంతా ఏమంత గొప్పగా లేదు. రజినీకాంత్ సినిమా అనగానే మూడు ఎలివేషన్స్..ఆరు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్నట్టుగా సాగిపోయేలా రొటిన్ గా తీర్చిదిద్దాడు. రజినీ ఫ్యాన్స్ కోరుకునే యాక్షన్, రొటీన్ మాస్, మసాలాతో తీర్చిదిద్దాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ వేగంగా సినిమాను లాక్కిచ్చినా..సెకండాఫ్ లో మొరాయించినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇందులో నాగార్జున విలనిజం మనకు కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి.సౌబిన్ షాహిర్ క్యారెక్టర్.. క్లైమాక్స్ లో దహాగా ఆమీర్ ఖాన్ ఎంట్రీ అదిరిపోయింది. నాగ్.. రొలెక్స్ క్యారెక్టర్ లో ఒదిగిపోయాడు. మొత్తంగా చూసుకుంటే.. స్టార్స్ ను నమ్ముకునే ఈ కథను రెడీ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్.. పూజా హెగ్గే స్పెషల్ ఐటెం సాంగ్ మాస్ ఆడియన్స్ కోసమే పెట్టినట్టు ఉంది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

రజినీకాంత్ తన స్వాగ్ తో అలరించారు. ముఖ్యంగా ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్.. విలన్ తో తలపడే సీన్స్ ఆయన అభిమానులను అలరిస్తాయి. ఈ ఏజ్ లో కూడా రజినీకాంత్ తనదైన స్టైల్లో మెప్పించడం మాములు విషయం కాదు. మన దేశంలో అది రజినీకాంత్ మాత్రమే చెల్లింది.  నాగార్జున తొలిసారి పూర్తి స్థాయిలోవిలన్ గా  ఒదిగిపోయాడు. ఉపేంద్ర ఉన్నది కాసేపైనా తన మార్క్ చూపించాడు. ఆమీర్ ఖాన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆకట్టుకుంటుంది. సౌబిన్ సాహిర్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు.  శృతిహాసన్, పూజా హెగ్డే ఐటెం సాంగ్ లో అలరించింది. మిగిలిన నటీనటుల తమ పరిధి మేరకు రాణించారు. 

ప్లస్ పాయింట్స్ 

రజినీకాంత్, నాగార్జున పోటా పోటీ నటన 

ఫస్టాఫ్ 

అనిరుథ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ 

మైనస్ పాయింట్స్ 

రొటీన్ కథ 

సెకాండాఫ్ 

లాజిక్ లేని సీన్స్ 

పంచ్ లైన్.. ‘కూలీ’ .. ఓన్లీ రజినీకాంత్ అభిమానులకు మాత్రమే.. 

రేటింగ్: 3/5

