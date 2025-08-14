Coolie Twitter Review: కూలీ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ.. తలైవా రఫ్పాడించేశారు..!

Coolie Movie Review and Public Talk on Twitter: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూలీ మూవీ ఆడియన్స్ను అలరించేందుకు వచ్చేసింది. యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున నెగిటివ్ రోల్లో కనిపిస్తున్నారు. శృతి హాసన్, సత్య రాజ్, బాలీవుడ్ స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్, కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర, మలయాళ స్టార్ యాక్టర్ సౌబిన్ షాహిర్ వంటి భారీ తారగణం ఉండడంతో కూలీ సినిమాపై ఓ రేంజ్లో బజ్ క్రియేట్ అయింది. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. అనిరుధ్ మ్యూజిక్ అందించగా.. గిరీష్ గంగాధరన్ సినిమాటోగ్రఫర్గా పనిచేశారు. తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో పాన్ ఇండియా వైడ్గా నేడు (ఆగస్టు 14) థియేటర్స్లో సందడి మొదలు పెట్టింది. రజనీకాంత్ సినిమా విడుదల అవుతుందంటే చాలు.. అభిమానులకు పునకాలు వచ్చేస్తాయి. ఉద్యోగుల డిమాండ్ మేరకు కొన్ని కంపెనీలు కూడా సెలవులు కూడా ఇచ్చేశాయి. మరీ ఫ్యాన్స్ అంచనాలు కూలీ సినిమా అందుకుందా..? ట్విట్టర్లో అభిమానులు ఏమంటున్నారు..? పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉంది..? సెలబ్రిటీలు ఏమంటున్నారు..?
"నా స్నేహితుడు రజనీకాంత్ అర్ధ శతాబ్దపు సినిమా ప్రతిభకు గుర్తుగా.. ఈ రోజు సినిమాలో 50 అద్భుతమైన సంవత్సరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ స్వర్ణోత్సవానికి కూలీ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. పవర్హౌస్ లోకేష్ కనగరాజ్ నేతృత్వంలో.. మన ఇండస్ట్రీ పిల్లర్ కళానిధి మారన్ సపోర్ట్తో అనిరుద్ కొత్త ఆవిష్కరణతో నా చిరకాల స్నేహితులు సత్యరాజ్, నాగార్జున, ఆమిర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్ ఈ మూవీకి ప్రాణం పోశారు. నా ముద్దుల కుమార్తె శృతి హాసన్కు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు.." అంటూ కమల్ హాసన్ ట్వీట్ చేశారు.
Marking half a century of cinematic brilliance, my dear friend @rajinikanth celebrates 50 glorious years in cinema today. I celebrate our Super Star with affection and admiration, and wish #Coolie resounding global success befitting this golden jubilee.
Helmed by the powerhouse… pic.twitter.com/FrU5ytphoL
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 13, 2025
"సినీ రంగంలో 50 అద్భుతమైన సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న రజనీకాంత్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. మీతో స్క్రీన్ పంచుకోవడం నిజంగా గౌరవంగా ఉంది. కూలీ సినిమాకు ఆల్ ద బెస్ట్.." అని మమ్ముట్టీ ట్వీట్ చేశారు. యాభై ఏళ్లుగా అసమానమైన చరీష్మా.. అంకితభావం, స్క్రీన్పై మాయాజాలం! ఈ స్మారక మైలురాయి సందర్భంగా రజనీకాంత్ సార్కు అభినందనలు. కూలీ మూవీతోపాటు చాలా ఐకానిక్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి.." అని మోహన్ లాల్ ట్వీట్ చేశారు.
Heartfelt congratulations to dear @rajinikanth on completing 50 glorious years in cinema. It was truly an honour to share the screen with you. Wishing you the very best for #Coolie. Keep inspiring and shining always. pic.twitter.com/EG8GPD4vzS
— Mammootty (@mammukka) August 13, 2025
Fifty years of unmatched charisma, dedication, and magic on screen! Congratulations to the one and only @rajinikanth sir on this monumental milestone. Here’s to #Coolie and many more iconic moments ahead. pic.twitter.com/Xhk3P7aEFs
— Mohanlal (@Mohanlal) August 13, 2025
(Note: మరికాసేపట్లో యూఎస్ ప్రీమియర్ రివ్యూలు రానున్నాయి.. పోస్ట్ అప్డేట్ అవుతోంది..)