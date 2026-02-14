English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Couple Friendly Review: ‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీ రివ్యూ.. సంతోష్ శోభన్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Couple Friendly Movie Review:సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి, రాజీవ్ కనకాల, గోపరాజు రమణ రాజు ముఖ్యపాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’. అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వంలో వహించిన ఈ సినిమా ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా థియేటర్స్ లో ఈ రోజు  విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమాలో సంతోష్ శోభన్ ఖాతాలో హిట్ పడిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 10:15 AM IST

Couple Friendly Movie Review Rating Public Talk:సంతోష్ శోభన్ ముందు నుంచి విభిన్న ప్రేమ కథ చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా వాలెండెన్ డే సందర్భంగా మరో ప్రేమ కథ ‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

శివ (సంతోష్ శోభన్) ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కోర్స్ పూర్తి చేసి జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటాడు. కానీ అతని ఎక్కడా ఉద్యోగం కూడా దొరకదు. దీంతో అతన్ని లవ్ చేస్తోన్న లవర్ అతను సెటిల్ కావడం లేదనే ఉద్దేశ్యంతో అతనికి బ్రేకప్ చెప్పేస్తోంది. ఇంట్లో శివ వాళ్ల నాన్న ఎందుకు పనికిరాని వాడని తిడుతూ ఉంటాడు. దీంతో పంతంతో నెల్లూరు నుంచి చెన్నై వెళతాడు. అక్కడ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు. చేతి ఖర్చుల కోసం బైక్ పూలింగ్ పనిచేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో చెన్నైలో సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తోన్న మిత్ర (మానస వారణాసి) అనుకోకుండా కలుస్తారు. ఇంట్లో వాళ్లు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలని బలవంతపెడుతుంటారు. అపుడే పెళ్లి చేసుకోవడం ఆమెకు ఇష్టముండదు. ఈ క్రమంలో మిత్ర.. తనకు బైక్ పూలింగ్ ద్వార పరిచయమైన శివ ఇంట్లో రూమ్ షేరింగ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరు ఒకరి ప్రేమలో ఒకరు పడతారు. అయితే వీరి ప్రేమకు ఓ చిక్కొచ్చి పడుతుంది. ఇంతకీ వీరిద్దరు ప్రేమకు వచ్చిన ఆ ప్రాబ్లెమ్ ఏమిటి..? చివరకు శివ, మిత్రలు ఒక్కటయ్యారా ? లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ .. స్మాల్ బడ్జెట్ లో కేవలం చెన్నై చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే తెరకెక్కించాడు.ఈ మధ్యకాలంలో ఊర్ల నుంచి ఉద్యోగాల కోసం నగరాలకు వస్తోన్న వారు పీజీ హాస్టల్ ల్లో ఉంటున్నారు. అయితే ఇంటికి వెళ్లాలనుకుని పీజీని ఖాళీ చేసిన హీరోయిన్ కు ఆ తర్వాత ఎక్కడ వెతికినా.. తన బడ్జెట్ లో పీజీ హాస్టల్ దొరకదు. అయితే.. బైక్ పూలింగ్ ద్వారా పరిచయమైన శివ .. కొన్నేళ్లుగా తన ఇంటి అద్దె కట్టకలేక .. వచ్చిన డబ్బులు సరిపోగా.. నానా తంటాలు పడుతుంటాడు. ఈ క్రమంలో పీజీ హాస్టల్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్న కథానాయికకు తన రూమ్ షేర్ చేసుకుంటే ఇద్దరికి వర్కౌట్ అవుతుంది చెబుతాడు. దీనికి హీరోయిన్ కూడా ఓకే చెబుతుంది. అయితే ఇంటీరియర్ డిజైనర్  అయిన హీరోకు.. హీరోయిన్ తనవంతు సాయం చేయడంతో అతను కొంత కాలంలో ఇంటీరియర్ డిజైనర్ గా మంచి పేరు సంపాదిస్తాడు. ఈ క్రమంలో వీళ్లిద్దరు శారీరకంగా ఒకటవుతారు. ఇందులో కొన్ని ఇంటిమేట్ సీన్స్ యూత్ ను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా..మరి అసభ్యకరంగా లేవు అదే కాస్తంత ఊరట.  ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే అంశాలనే చెప్పాలి. ఆ తర్వాత హీరో, హీరోయిన్ ప్రేమను కథానాయిక తండ్రి ఒప్పుకోడు.  ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ కు ఓ విచిత్రమైన వ్యాధి వస్తుంది. దీంతో ఆమె బాగోగులు చూసుకుంటూ హీరోయిన్ ఫాదర్ కు దగ్గరవుతాడు. అయితే ఆమె చివరి కోరిక తీర్చే క్రమంలో కొన్ని ట్విస్టులు.. ప్రీ క్లైమాక్స్.. క్లైమాక్స్  రొటీన్ గా కాకుండా దర్శకుడు వెరైటీగా ప్లాన్ చేశాడు. చివరి అరగంట కాస్త సాగదీతగా అనిపించినా.. అందులో ఎమోషన్స్ పండించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. సెకండాఫ్ ను కాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే ఇంకా బాగుండేది.   మధ్యలో యోగిబాబుతో కొంత కామెడీ పండించాడు. ఇక హీరోయిన్ రూమ్ లో హీరో .. హీరోయిన్ తండ్రికి దొరికిపోవడం వంటి సీన్స్ బాగున్నాయి.  ఓ రకంగా దర్శకుడు చెన్పై, మున్నార్ వంటి ప్రదేశాల్లో  బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మూవీగా తెరకెక్కించినట్టు అర్థమవుతుంది. అనసరంగా ఎక్కడా ఖర్చు చేయలేదు.    బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో పాటు పాటలు వినిసొంపుగా ఉన్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

సంతోష్ శోభన్ .. తన నటనలో పరిణితి  కనపరిచాడు.లవ్ సీన్స్ తో పాటు ఎమోషన్ సీన్స్ లో రాణించాడు. మానస వారణాసి కొత్త అమ్మాయి అయిన ఒదిగిపోయింది. నటిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఇక హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో నటించిన రాజీవ్ కనకాల తన పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు. కూతురు కంటే పరువు ప్రతిష్ఠలే ముఖ్యంగా భావించే అహంభావి పాత్రలో ఇమిడిపోయాడు. హీరో తండ్రి పాత్రలో నటించిన రమణ రాజు చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. ఇక మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు. 

పంచ్ లైన్..  ఈ వాలెంటైన్ వీకెండ్ లో బెస్ట్ ఆప్షన్ ..‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’.

రేటింగ్: 3/5

