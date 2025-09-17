English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OTT Movies: మెంటలెక్కించే క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న ఈ మూవీ చూశారా..!

Soothravakyam Movie: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ సూత్రవాక్యం ఓటీటీలో దూసుకుపోతుంది. అదిరిపోయే ట్విస్టులు.. ఆద్యంతం ఇంట్రెస్టింగ్‌గా సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్‌తో ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. అతి తక్కువ రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ మినిట్స్ వ్యూస్ సాధించింది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:25 PM IST

Soothravakyam Movie: మలయాళ సినిమాలకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మల్లూవుడ్‌ నుంచి వచ్చే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు భారీ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన సూత్రవాక్యం మూవీ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఓ అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఆగస్ట్ 21వ తేదీ నుంచి ఈవీటీ విన్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. ఆగస్ట్ 27వ తేదీ నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. స్ట్రీమింగ్ మొదలైన అతి తక్కువ రోజుల్లోనే  100 మిలియన్ మినిట్స్ పైగా సాధించినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. డిజిటల్ ప్రపంచంలో సత్తా చాటినట్ల వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

విలన్ పాత్రలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన విలన్‌ షైన్‌ టామ్‌ చాకో ఈ మూవీలో హీరోగా నటించారు. యూజియాన్ జాస్ చిరమ్మల్ దర్శకత్వం వహించగా.. విన్సీ ఆలోషియస్, దీపక్ పరంబోర్, మీనాక్షి మాధవి, దివ్య ఎం. నాయర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాలో నిర్మాత శ్రీకాంత్ కాండ్రేగుల కూడా పవర్‌ఫుల్ రోల్‌ పోషించారు. తన పాత్రలో ఆయన మెప్పించారు.

స్టోరీ ఏంటంటే..?

క్రిస్టో జేవియర్ (షైన్ టామ్ చాకో) పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ గా పనిచేస్తుంటారు. నిమిషా   (విన్సీ లోషియస్) మ్యాథ్స్ టీచర్ రోల్ పోషించారు. పోలీస్ విధులు నిర్వర్తిస్తునే.. అప్పుడప్పుడు స్కూలు విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తుంటాడు క్రిస్టో జేవియర్. ఈ నేపథ్యంలో ఆ స్కూలు విద్యార్థులు కేవలం స్కూలుకు రాకుండా.. క్రిస్టో జేవియర్ చెప్పే పాఠాలు వినేందుకు మాత్రమే వస్తుంటారు. ఈ విషయం తనకు నచ్చకపోవడంతో నిమిషా ఉన్నతాధికారులకు కంప్లైంట్ చేస్తుంది. క్రిస్టో జేవియర్ వద్దకు ట్యూషన్ కోసం ఆర్య (అనఘా) కూడా వస్తుంది. ఆమె తన అన్నయ్య  వివేక్ (దీపక్ పరంబోర్) నుంచి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది. ఈ విషయం క్రిస్టో జేవియర్‌కు చెబితే.. వివేక్‌కు గట్టి వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఈ క్రమంలో తన చెల్లి మీద దాడి చేసి వివేక్ పారిపోతాడు. ఊహించని విధంగా శవమై తేలుతాడు. ఈ మర్డర్ కేసును క్రిస్టో జేవియర్‌ విచారించే క్రమంలో మరో యువతి హత్య విషయం వెలుగులోకి వస్తుంది. ఈ రెండు మర్డర్ల వెనుక ఉన్నది ఎవరు..? ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా సాగిన ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో నిందితులను పట్టుకున్నారా..? వంటి విషయాలతో ఈ మూవీ ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తుంది. మధ్యలో ట్విస్టులు అదిరిపోతాయి. ఫ్యామిలీ కలిసి చూడొచ్చు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

