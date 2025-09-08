Crocodile Elephant Fight: నీటిలో ఏనుగు, మొసలి భీకర యుద్ధం..ఎవరు గెలిచారంటే?

Crocodile Vs Elephant Fight Video: అడవిలో వివిధ రకాల సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వేటగాళ్ళు తమ ఆహారం కోసం జంతువులను వేటాడుతూనే ఉన్నారు. సింహాలు, పులులు వంటి ప్రమాదకరమైన జంతువులు భూమిపై వేటాడతాయి. అయితే, మొసళ్ళు నీటిలో జంతువులను వేటాడతాయి. మొసళ్ళకు భూమిపై కంటే నీటిలో ఎక్కువ బలం ఉంటుంది. అందుకే మొసళ్ళు నీటిలో చాలా ప్రమాదకరమైనవి. నీటిలో ఉన్నప్పుడు అవి కోరుకున్న ఏ జంతువునైనా దాడి చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు మొసళ్ళు కూడా ఓటమిని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఇటీవల, అలాంటి ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
వీడియో ప్రకారం.. నది ఒడ్డున ఏనుగుల గుంపు నీరు త్రాగడానికి వచ్చింది. ఆ సమయంలో, నీటిలో ఉన్న ఒక మొసలి ఏనుగును వేటాడేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ వీడియోలో ఒక ఏనుగు తన మందతో నది ఒడ్డున నిలబడి ఉంది. అకస్మాత్తుగా నీటిలో గొడవ జరిగింది. మొసలి ఏనుగు తొండం పట్టుకుంది. దీంతో, ఏనుగు తనను తాను రక్షించుకోవడానికి తన తొండం బలంగా ఊపుతూ దానిని వెనక్కి లాగడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ మొసలి ఏనుగు తొండం వదలలేదు.. మొసలి దాడి నుండి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ఏనుగు తన శక్తినంతా ఉపయోగించింది. అది తన బరువైన పాదాలతో మొసలిని తొక్కి చంపింది. ఈ దృశ్యం చూడటానికి చాలా భయంకరంగా ఉంది.
ఏనుగు, మొసలి మధ్య జరిగిన భీకర యుద్ధానికి సంబంధించిన వీడియోను @TheeDarkCircle అనే ఐడి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ట్విట్టర్లో షేర్ చేసింది. కేవలం 16 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 2 లక్షల 72 వేలకు పైగా వీక్షించారు. వందలాది మంది దీన్ని లైక్ చేశారు.
— Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) September 5, 2025
ఈ వీడియోను చూసిన వ్యక్తులు సోషల్ మీడియాలో భిన్నంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఒకరు 'ఇది నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ కంటే అసలైన యుద్ధం' అని కామెంట్ చేయగా.. మరొకరు 'మొసలి దాడి చేస్తుందని అనుకున్నాను.. కానీ అది చివరికి బాధితురాలిగా మారింది' వంటి కామెంట్స్ తో నెటిజన్లు అంటున్నారు.
Also Read: Shraddha Kapoor: ఒకప్పుడు శాండ్విచ్లు అమ్మే అమ్మాయి..ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యింది!
Also Read: SSMB29 Shooting: అడవిలో సింహంతో నడుస్తూ మహేష్ బాబు..ఏం ప్లాన్ చేశారు రాజమౌళి గారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook