  Crocodile Raja Saab: ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ సినిమా హాల్‌లోకి మొసళ్లు..థియేటర్లలోకి మొసళ్లు తీసుకొచ్చిన ఫ్యాన్స్! మరీ ఇంత క్రేజా?

Fake Crocodile Raja Saab: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ హంగామా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కానీ ఈసారి 'ది రాజా సాబ్' విడుదల సందర్భంగా వారు చేసిన రచ్చ ఏకంగా సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. గురువారం (జనవరి 8) రాత్రి నుంచే తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్‌లో పడిన ప్రీమియర్ షోల వద్ద డార్లింగ్ అభిమానుల సందడి అంబరాన్నంటింది. అయితే, ఒక థియేటర్‌లో అభిమానులు ఏకంగా 'మొసళ్లతో' ఎంట్రీ ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 9, 2026, 02:31 PM IST

Fake Crocodile Raja Saab: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ హంగామా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కానీ ఈసారి 'ది రాజా సాబ్' విడుదల సందర్భంగా వారు చేసిన రచ్చ ఏకంగా సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. గురువారం (జనవరి 8) రాత్రి నుంచే తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్‌లో పడిన ప్రీమియర్ షోల వద్ద డార్లింగ్ అభిమానుల సందడి అంబరాన్నంటింది. అయితే, ఒక థియేటర్‌లో అభిమానులు ఏకంగా 'మొసళ్లతో' ఎంట్రీ ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

థియేటర్‌లో మొసళ్ల రచ్చ..అసలు కథేంటి?
థియేటర్ లోపలికి మొసళ్లు రావడమేంటి అని కంగారు పడకండి! అవి నిజమైన మొసళ్లు కావు, పెద్ద సైజులో ఉన్న రబ్బరు మొసళ్లు. 'ది రాజా సాబ్' చిత్రంలో ప్రభాస్ మొసలితో పోరాడే ఒక అదిరిపోయే యాక్షన్ సీన్ ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్‌లో కూడా ఈ సీన్ హైలైట్‌గా నిలిచింది.

తమ హీరో సినిమాలో మొసలితో ఫైట్ చేస్తుంటే, తాము మాత్రం ఊరుకుంటామా అన్నట్లుగా.. అభిమానులు ఆ రబ్బరు మొసళ్లను భుజాన వేసుకుని థియేటర్ అంతా కలియతిరుగుతూ ఈలలు, కేకలతో రచ్చ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతుండటంతో, నెటిజన్లు "ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ మరీ ఇంత వైల్డ్‌గా ఉన్నారేంట్రా బాబు" అంటూ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి మారుతి దర్శకత్వం వహించగా.. హారర్-కామెడీ జోనర్‌లో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో హీరో ప్రభాస్ సరసన మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ది కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించగా.. సంజయ్ దత్, బొమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఎస్ఎస్ థమన్ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ థియేటర్లలో దద్దరిల్లుతోంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం
మొదటి రోజు టాక్, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చూస్తుంటే, 'ది రాజా సాబ్' తొలి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించే దిశగా దూసుకుపోతోంది. మారుతి మార్క్ కామెడీకి ప్రభాస్ మాస్ స్వాగ్ తోడవడంతో థియేటర్లన్నీ పండుగ వాతావరణాన్ని తలపిస్తున్నాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

PrabhasCrocodileCrocodile Raja Saabcast of the raja saabCrocodile The Raja Saab Fans

