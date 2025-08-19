English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Demon Slayer: ఆసక్తిరేకిత్తిస్తోన్న ‘డీమన్ స్లేయర్’ తెలుగు ట్రైలర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Demon Slayer: క్రంచిరోల్, సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ — “డీమన్ స్లేయర్: కిమెట్సు నో యైబా – ఇన్ఫినిటీ క్యాసిల్” చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతుంది.  తాజాగా విడుదలైన తెలుగు ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 03:30 PM IST

Demon Slayer: ఆసక్తిరేకిత్తిస్తోన్న ‘డీమన్ స్లేయర్’ తెలుగు ట్రైలర్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Demon Slayer: సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, క్రంచిరోల్ జాయింట్ వెంచర్ ఎపిక్ ట్రయాలజీ  మొదటి చిత్రాన్ని  భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ 12న భారీ ఎత్తున థియేట్రికల్ గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. వరల్డ్ వైడ్ గా యానిమేషన్ మూవీస్ కు ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసిన క్రంచిరోల్ నిర్మాణ సంస్థ. ఈ బ్యానర్ నుంచి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న “డీమన్ స్లేయర్: కిమెట్సు నో యైబా – ఇన్ఫినిటీ క్యాసిల్” తమిళ, తెలుగు ట్రైలర్లను తాజాగా రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ ఎపిక్ ట్రైలజీ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ ని భారతదేశంలో 2025 సెప్టెంబర్ 12న ప్రత్యేకంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.  ఇందులో IMAX, ఇంకా ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్‌లలో ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా జపనీస్‌లో ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో రిలీజ్ కాబోతుంది. అటు ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు భాషల్లో డబ్బింగ్ వెర్షన్ రిలీజ్ కాబోతుంది. రు.

కథ విషయానికి వస్తే : టాంజిరో కామాడో అనే పిల్లవాడి కుటుంబాన్ని ఒక రాక్షసుడు చంపేస్తాడు. అతని చెల్లెలు నెజుకో రాక్షసిగా మారుతుంది. ఆమెను మళ్లీ మాములు మనిషిలా తిరిగి మార్చాలనే సంకల్పంతో టాంజిరో డీమన్ స్లేయర్ కార్ప్స్లో చేరతాడు.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

ఈ సిరీస్, మనుషులు, రాక్షసుల మధ్య జరిగే కథాంశంతో తెరకెక్కించారు. ఇందులో కత్తి యుద్ధాలు, ఆకట్టుకునే కారెక్టర్స్, కామెడీ సీన్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. 

ఈ సినిమా మొత్తం మూడు భాగాలుగా రాబోతుంది.  త్రీ పార్ట్శ్ సినిమాటిక్ మూవీ, అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన అవార్డు గెలుచుకున్న షోనెన్ యానిమే సిరీస్  లాస్ట్ ఆర్క్ గా నిలుస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని జపాన్, కొన్ని ఆసియా దేశాల్లో తప్ప, ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రంచిరోల్, సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్ుతన్నారు. ఈ యానిమేషన్ చిత్రాన్ని హరుఓ సోటోజాకీ డైరెక్ట్ చేశారు. Unfotable స్క్రీన్ ప్లే , నిర్మాణంలో కీ రోల్ పోషిస్తున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

