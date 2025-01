Urvashi rautela apology to saif ali khan on her comments: బాలీవుడ్ హీరో సైఫ్ అలీఖాన్ పై ఇటీవల ముంబైలో ఆయన నివాసంలో దుండగులు కత్తితో దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ఆయనకు ఇప్పటికే రెండు సర్జరీలు జరిగాయి. వెన్నుపాములో ఉన్న కత్తిని తొలగించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. సైఫ్ ను ఐసీయూ నుంచి నార్మల్ వార్డ్ కు షిఫ్ట్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. ప్రస్తుతం సైఫ్ పై దాడి ఘటనతో బాలీవుడ్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. వీఐపీలు ఉండే బాంద్రాలో ఇలాంటి ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

#WATCH | Mumbai: On the attack on actor #SaifAliKhan, actor Urvashi Rautela says, "...It is very unfortunate...This creates an insecurity that anybody can attack us. What happened is very unfortunate...All my prayers are with them (Saif Ali Khan and his family)." pic.twitter.com/fcLtGsWSvG

— ANI (@ANI) January 16, 2025