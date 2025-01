Daaku Maharaaj Twitter Review: డాకు మహారాజ్ ట్విట్టర్ రివ్యూ.. 'నీకు గుడి కట్టాలి సామీ'

Daaku Maharaaj Twitter Review and Public Talk: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా.. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ 'డాకు మహారాజ్‌'. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగ వంశీ నిర్మించారు. ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ హీరోయిన్‌గా యాక్ట్ చేయగా.. శ్రద్దా శ్రీనాథ్‌ కీలక పాత్ర పోషించారు. అఖండ, వీరసింహా రెడ్డి, భగవంత్ కేసరి వంటి హ్యాట్రిక్ హిట్స్‌తో బాలయ్య జోరు మీద ఉండడంతో ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ సినిమాను నేడు (జనవరి 12) ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల స్పెషల్ షోలు పడ్డాయి. మరి డాకు మహారాజ్‌తో బాలయ్య మరో హిట్ అందుకున్నాడా..? ట్విట్టర్‌లో ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారు..? ఓ లుక్కేద్దాం పదండి.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉరుములతో కూడిన చప్పట్లు వినబడుతున్నాయి. సంక్రాంతి బ్లాక్‌బస్టర్ డాకూ మహారాజ్. ప్రతిచోటా మాస్ వేడుకలతో మార్మోగుతోంది. మాస్ ఎలివేషన్స్, పవర్ ప్యాక్డ్ బాలయ్య ఎంట్రీ సీన్స్, థమన్ సెన్సేషనల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్. బాబీ స్టోరీ, డైరెక్షన్‌, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అద్బుతం.." అంటూ ట్వీట్ చేస్తున్నారు. "నీకు గుడి కట్టాలి తమన్ .. అసలు ఆ బీజీఏం ఏందీ సామీ.. మంట పుట్టించావ్ బీజీఎం.." అని మెచ్చుకుంటున్నారు.

Hearing thunderous applause worldwide! Sankranthi blockbuster #DaakuMaharaaj is roaring with mass celebrations everywhere! 💥🔥🔥 ✅ Electrifying mass elevations ✅ Power-packed Balayya intro scenes ✅ Thaman’s sensational background score and chart-topping music ✅ Bobby’s… pic.twitter.com/pwzuNeSSEb

"డాకూ మహారాజ్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్. సెకండ్ హాఫ్‌లో కొంత వరకు బాగానే వర్కౌట్ అయింది. టెక్నికల్‌గా ఈ మూవీ చాలా బలంగా ఉంది. మాస్ ఎలివేషన్స్ బ్లాక్‌లతో అదిరిపోయాయి. సాలిడ్ మాస్ మూమెంట్స్ ఇవ్వడంలో బాలయ్య-థమన్ కాంబో మరోసారి సక్సెస్ అయింది. దర్శకుడు బాబీ బాలయ్యను ప్రజెంట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అయితే సెకండాఫ్‌లో ఒక పాయింట్ తర్వాత సినిమా చాలా ఊహించే విధంగా ఉంటుంది. చివరి 30 నిమిషాలు ల్యాగ్ చేసినట్లు అనిపించింది." అని ఓ నెటిజన్ రివ్యూ రాశాడు.

