Dappu Srinu Remuneration: 'ఇరుముడి'లో 'మల్లెపూల పల్లకి' సెన్సేషన్.. సింగర్ డప్పు శ్రీనుకు భారీ రెమ్యునరేషన్..ఎన్ని లక్షలంటే?

Mallepoola Pallaki Dappu Srinu Remuneration: భక్తి, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా విడుదలైన 'ఇరుముడి' చిత్రం వందల కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లు సాధిస్తూ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ సక్సెస్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. మాస్ మహారాజ్ రవితేజ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించారు. 105 ఏళ్ల తెలుగు సినీ చరిత్రలో సైలెంట్ హిట్లు ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి హంగులు లేని ఒక భక్తి ప్రధాన చిత్రం ఈ స్థాయిలో ట్రెండ్ క్రియేట్ చేయడం విశేషం.
సినిమాను మించిన 'మల్లెపూల పల్లకి' పాట క్రేజ్
సినిమాల్లో పాటలు అసందర్భం అనే వాదనలకు చెక్ పెడుతూ, సందర్భోచితంగా వచ్చే పాట సినిమా విజయానికి ఎంతలా దోహదపడుతుందో 'ఇరుముడి'లోని "మల్లెపూల పల్లకి" పాట నిరూపించింది. చిత్రానికి వచ్చిన పేరు కంటే కూడా ఈ పాటకు వచ్చిన ఆదరణ రెట్టింపు స్థాయిలో ఉంది. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో, పూజల్లో, సక్సెస్ మీట్లలో సైతం ఈ పాటే మార్మోగుతోంది.
థియేటర్లలో పాట వస్తున్నప్పుడు రవితేజ ఫ్యాన్స్, సాధారణ ప్రేక్షకులు, అయ్యప్ప భక్తులు హారతులు ఇస్తూ స్టెప్పులు వేస్తున్నారు. ఆడియో పరంగా ఇప్పటికే 24 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించగా, అయ్యప్ప మాల సీజన్ సమయానికి కోట్ల వ్యూస్ దాటే అవకాశముంది.
డప్పు శ్రీను ప్రతిభకు దర్శకుడి గౌరవం
ఈ పాటను జానపద గాయకుడు డప్పు శ్రీనివాస్ (డప్పు శ్రీను) సొంతంగా రాసుకొని, కంపోజ్ చేసుకున్నారు. సినిమాలో ఉపయోగించుకునేందుకు దర్శకుడు శివ నిర్వాణ, సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ ఆయన్ను కలిసి అడగ్గానే వెంటనే ఇచ్చేశారు. సినిమా సక్సెస్కు ప్రధాన కారణం డప్పు శ్రీను అని, ఆయనకు తగిన గౌరవం ఇవ్వడానికే ఈ పాటను సినిమాలో ఉంచామని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ వేదికపైనే వెల్లడించారు.
ఒక్క పాటకు అక్షరాల రూ.9 లక్షల పారితోషికం..
సినిమాలో పాడిన ఏకైక పాట కోసం చిత్ర నిర్మాతలు డప్పు శ్రీనుకు రూ.9 లక్షల భారీ పారితోషికం అందించారు. ఒక డెబ్యూ సింగర్కి ఈ స్థాయిలో గుర్తింపుతో పాటు భారీ రెమ్యునరేషన్ లభించడం చాలా అరుదు. సోషల్ మీడియాలో సినిమా సక్సెస్ క్రెడిట్పై భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, వంద కోట్ల సినిమాలో అవకాశం దక్కడంతో పాటు రూ.9 లక్షల పారితోషికం, విశేష ఆదరణ లభించి ఆయనకు సరైన న్యాయమే జరిగిందని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
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