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Dappu Srinu Remuneration: 'ఇరుముడి'లో 'మల్లెపూల పల్లకి' సెన్సేషన్.. సింగర్ డప్పు శ్రీనుకు భారీ రెమ్యునరేషన్..ఎన్ని లక్షలంటే?

Mallepoola Pallaki Dappu Srinu Remuneration: మాస్ మహారాజ్ రవితేజ నటించిన 'ఇరుముడి' చిత్రంలోని "మల్లెపూల పల్లకి" పాట ప్రస్తుతం థియేటర్లలో, సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ ఈ భక్తి, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ చిత్రం ద్వారా ఫోక్ సింగర్ కమ్ కంపోజర్ డప్పు శ్రీనును వెండితెరకు పరిచయం చేశారు. అయితే ఈ పాట పాడినందుకు గానూ పాట సృష్టికర్త, సింగర్ డప్పు శ్రీనుకు ఎంత రెమ్యూనరేషన్ అందిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:58 PM IST
Dappu Srinu Remuneration: 'ఇరుముడి'లో 'మల్లెపూల పల్లకి' సెన్సేషన్.. సింగర్ డప్పు శ్రీనుకు భారీ రెమ్యునరేషన్..ఎన్ని లక్షలంటే?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Dappu Srinu Remuneration: 'ఇరుముడి'లో 'మల్లెపూల పల్లకి' సెన్సేషన్.. సింగర్ డప్పు శ్రీనుకు భారీ రెమ్యునరేషన్..ఎన్ని లక్షలంటే?
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