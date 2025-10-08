D/o Prasad Rao Kanabadutaledu: అక్టోబర్ 31 నుంచి జీ5లో తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘D/o ప్రసాద్ రావు.. కనపడుట లేదు స్ట్రీమింగ్..

D/o Prasad Rao Kanabadutaledu: ఎపుడు డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు, సిరీస్లను అందిస్తోంది మన దేశంలోని టాప్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్స్లో ఒకటైన ZEE5. ఈ లిస్టులో త్వరలోనే ‘డాటరాఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనపడుట లేదు’(D/o Prasad Rao Kanabadutaledu) తెలుగు సిరీస్ రాబోతుంది. అక్టోబర్ 31 నుంచి జీ 5లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. రెక్కీ, విరాటపాలెం: పీసీ మీనా రిపోర్టింగ్ వంటి సక్సెస్ఫుల్ సిరీస్లను అందించిన సౌతిండియన్ స్క్రీన్స్ దీన్ని తెరకెక్కించింది. పోలూరు కృష్ణ డైరెక్ట్ చేశారు. తెలుగు నటుడు రాజీవ్ కనకాల ఇందులో ప్రసాద రావు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఉదయ భాను మరో ముఖ్య పాత్రలో నటించింది. ఇక ఓటీటీ రైజింగ్ స్టార్స్ అయిన వసంతిక ఇందులో స్వాతి పాత్రలో కనువిందు చేసింది. ఈ ఎమోషనల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లో తండ్రైన రాజీవ్ కనకాల తన కూతురు స్వాతి కనిపించటం లేదని వెతుకుతుంటాడు. తండ్రికి ఏం చేయాలో తెలియక అన్వేషణ నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్ రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో నిజానికి దగ్గరయ్యే కొద్ది తనకు తెలిసే రహస్యాలు.. మోసాలు.. వెనుక దాగిన ఊహించని నిజాలు ఏమిటనే ఇతివృత్తంతో ఈ సిరీస్ రాబోతుంది. ప్రేమ, కోల్పోయినప్పుడు ఉండే వెలితి, మోసం మధ్య ఉండే సన్నని సరిహద్దులు కనిపించకుండా పోతాయన్నారు. బాధ, భావోద్వేగం కలగలిసిన ఈ ప్రయాణం ప్రేక్షకులను మెప్పించనుందని చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా...తెలుగు జీ5 బిజినెస్ హెడ్ అనురాధ గూడూరు మాట్లాడుతూ.. ‘‘మనలో ఉండే భావోద్వేగాల నుంచి శక్తివంతమైన స్టోరీలు వస్తాయని మా జీ 5 నమ్మకం. అలాంటి కథే ‘డాటరాఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనపడుట లేదు’. ఇది తండ్రి, కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్ రాబోతుంది. ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
నటుడు రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ.. ‘డాటరాఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనపడుటలేదు’లోని ఎమోషనల్ కంటెంట్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. ఇది ఒక మిస్టీరియస్, సస్పెన్స్ఫుల్ నెరేషన్తో సాగుతుందన్నారు.తండ్రీ కూతురు మధ్య ఉండే విడదీయరాని ప్రేమానుబంధాన్ని తెలియజేస్తుందన్నారు. ప్రసాదరావుగా నటించేటప్పుడు నేను కూడా ఓ తండ్రిగా ఆ ఎమోషన్స్ను ఫీలైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. యూనివర్సల్ పాయింట్తో నడిచే కథతో రూపొందిందని చెప్పారు.
నటి ఉదయభాను మాట్లాడుతూ..‘డాటరాఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనపడుటలేదు’ కథ సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్గానే కాదు.. బలమైన ఎమోషన్స్తో ఆడియన్స్ కు కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. ఇంటెన్స్ స్టోరీ మనసులను తాకుతుందన్నారు. ఇద్దరమ్మాయిలకు తల్లిగా నేను ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యానన్నారు. అలాగే ఆసక్తికరమైన కథనంతో సిరీస్ బ్యాలెన్స్డ్గా మెప్పిస్తుందన్నారు. ఇదే యూనిక్ కంటెంట్గా మెప్పిస్తుందన్నారు. .అక్టోబర్ 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ‘డాటరాఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనపడుటలేదు’ను జీ5లో మిస్ కావద్దన్నారు.
ZEE5 గురించి.. జీ5 భారతదేశపు అత్యంత పెద్దదైన ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్. వరల్డ్ వైడ్ గా విభిన్న భాషల్లో సినిమాలు, సిరీస్ లను నిర్మిస్తూ ఫేమస్ అయింది. సౌత్ ఏషియన్ కంటెంట్తో మిలియన్ల కొద్దీ అభిమానులను సంపాదించుకుంది. గ్లోబల్ కంటెంట్ పవర్ హౌస్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఎల్) నుంచి శాఖగా మొదలైంది జీ5. అత్యద్భుతమైన వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్ గా పేరు తెచ్చుకుందన్నారు. 3,500 సినిమాల లైబ్రరీ ఉన్న ప్లాట్ఫార్మ్ ఇది. 1,750 టీవీ షోలు, 700 ఒరిజినల్స్, 5 లక్షలకు పైగా ఆన్ డిమాండ్ కంటెంట్ ఈ సంస్థ సొంతం. 12 భాషల్లో (హిందీ, ఇంగ్లిష్, బెంగాలీ, మలయాళం, తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ, ఒరియా, భోజ్పురి, గుజరాతీ, పంజాబీ)లో అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. బెస్ట్ ఒరిజినల్స్, ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్, టీవీ షోస్, ఎడ్టెక్, సినీ ప్లేస్, న్యూస్, లైవ్ టీవీ, మ్యూజిక్, కిడ్స్ షోస్, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ విభాగాల్లో ప్రేక్షకులను ఆనందింప జేస్తుందన్నారు.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.