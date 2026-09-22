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‘డియర్ ఆస్ట్రోనాట్‌‌’గా గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కొత్త అవతారం.. ఫస్ట్ లుక్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Gautham Vasudev as Dear Astronaut: గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకుడిగానే కాకుండా మంచి నటుడు కూడా. ఈయన పలు చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ పాత్రల్లో నటిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈయన ‘డియర్ ఆస్ట్రోనాట్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. తాజాగా ఈయనకు సంబంధించిన లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 22, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:45 PM IST
‘డియర్ ఆస్ట్రోనాట్‌‌’గా గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కొత్త అవతారం.. ఫస్ట్ లుక్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..
Image Credit: Dear Astronaut (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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