Dear Astronaut: కార్తీక్ భాగ్యరాజా రచన, డైరెక్షన్లో యువన్ కృష్ణ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, మనస్విని భాగ్యరాజా సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘డియర్ ఆస్ట్రోనాట్’. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ‘డియర్ ఆస్ట్రోనాట్’ చిత్రంలో డేవిడ్ థామస్గా గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కొత్త లుక్లో కేక పుట్టిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన లుక్ డిఫరెంట్గా ఉండబోతోందని ఈ పోస్టర్ చూస్తేనే అర్ధం అవుతోంది.
ఈ చిత్రంలో ఆయన పాత్ర ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని, ఆయన క్యారెక్టర్ ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఆసక్తికరంగాను హైలైట్ గా నిలవనుందని మేకర్స్ తెలియజేశారు. ‘డియర్ ఆస్ట్రోనాట్’ అనేది అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించాలనే ఓ యువతి కథ. చిన్నప్పటి నుంచి అంతరిక్షంలోకి వెళ్లాలని, నక్షత్రాల మధ్య విహరించాలని కలలు కనే ఒక మహిళ కథే "డియర్ ఆస్ట్రోనాట్" చిత్రంగా మెయిన్ పాయింట్. ఆ అసాధారణమైన కలను సాకారం చేసుకోవడానికి ఆమె సాగించే ప్రయాణాన్ని ఈ చిత్రంలో అద్భుతంగా చూపించబోతోన్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఆకాశాన్ని అందుకోవాలనే ఆమె ఆశయం వెనుక ఉన్న సవాళ్లు, పట్టుదల, ఆశ, భావోద్వేగాలను ఇందులో గొప్పగా చూపించనున్నారు.
షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న మూవీ..
ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. అక్టోబర్లో సినిమాని విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇకపై ఈ సినిమాలోని ప్రతీ పాత్రను పరిచయం చేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్స్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ప్రమోషన్స్ కు సంబంధించిన జోరు పెంచనున్నారు.
ఇందులో భాగంగా గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ని డేవిడ్ థామస్గా ఈ సినిమాలో ఎలాంటి పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నారనేది చూడాలి. మున్ముందు 'డియర్ ఆస్ట్రోనాట్' ప్రపంచానికి సంబంధించిన మరిన్ని పాత్రలు, ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ల కోసం ఆడియన్స్ ఎదురు చూసేలా చేశారు మేకర్స్.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.