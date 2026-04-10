Decoit 1st Day Collections Predictions: అడివి శేష్ ‘డెకాయిట్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. బుకింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!

Docoit Day 1 collections: అడివి శేష్.. ప్రస్తుతం రాశి కన్నా వాసికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు. అంతేకాదు వరుసగా వచ్చిన చిత్రాలన్ని ఒప్పుకుండా సెలెక్టివ్ గా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు. అడివి శేష్ గత చిత్రం ‘హిట్ 2’ సినిమా తో మంచి విజయం అందుకున్నాడు. తాజాగా ఇపుడు షానియల్ డియో దర్శకత్వంలో అడివి శేష్.. కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించిన ఈ సినిమాకు అడివి శేష్ గత చిత్రాలను లేని విధంగా మంచి హైప్ క్రియేట్ అయింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ అన్ని కూడా సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. గత రాత్రి ప్రీమియర్స్ తో విడుదలైన ఈ సినిమాకు మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇక ఈ సినిమా గంటలకు 8 వేల టికెట్స్ బుక్ అవుతున్నాయి. అటు ఓవర్సీస్ లో అటు ఇటు $300 యూఎస్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసింది.
అంతేకాదు డెకాయిట్ మూవీ అడివి శేష్ గత చిత్రాలతో పోలిస్తే రూ. 30 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతకు ముందు చేసిన హిట్ 2 - రూ. 14.25 కోట్లు.. మేజర్ మూవీ.. రూ. 13 కోట్లు.. ఎవరు.. 10 కోట్లు.. గూడచారి - రూ. 5 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా ఒక్కో సినిమాకు తన మార్కెట్ పరిధి పెంచుకుంటూ వెళుతున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 800 స్క్రీన్స్ లో విడుదలైంది. హిందీ వెర్షన్ కోసం రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ లో 500 స్క్రీన్స్.. ఓవర్సీస్ లో 450 స్క్రీన్స్ లో విడుదలైంది. ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1750 థియేటర్స్ లో గ్రాండ్ గా విడుదలైంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 2.75 కోట్ల రేంజ్ లో .. రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ తో కలిపి రూ. 3.25 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 2.75 కోట్లు.. ఓవరాల్ గా తొలి రోజు రూ. 6 కోట్ల కలెక్షన్స్ ను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. అడివి శేష్ మూవీ అంటే కంటెంట్ బాగుంటుందనే నమ్మకం ప్రేక్షకుల్లో ఏర్పడింది. దాంతో ఈ సినిమాకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ఓవరాల్ గా మొదటి రోజు పూర్తయ్యే నాటికి ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ అంచనాలు మించి రూ. 8 కోట్ల నుంచి రూ. 10 కోట్ల వరకు వచ్చే అవకాశాలైతే ఉన్నాయి. ఓవరాల్ గా ‘డెకాయిట్’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి మరి.
