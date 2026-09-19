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Deepika Padukone Baby girl: రెండొబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పదుకొణే... ఇన్ స్టాలో ఆసక్తికర పోస్ట్..!

Deepika Padukone insta post: దీపిక పదుకొణ్, రణ్ వీర్ జంట రెండోసారి ఆడబిడ్డకు స్వాగతం పలికారు. దీంతో అభిమానులు, సన్నిహితులు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు. అయితే.. మొదటి సంతానం సమయంలో లాగే మరల ఈ జంట సిద్దివినాయక మందిర్ ను దర్శించుకున్న రెండు రోజులకే దీపిక పాపకు జన్మనివ్వడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:40 PM IST
Deepika Padukone Baby girl: రెండొబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పదుకొణే... ఇన్ స్టాలో ఆసక్తికర పోస్ట్..!
Image Credit: deepikapadukone(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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