/Deepika Padukone Baby girl: రెండొబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పదుకొణే... ఇన్ స్టాలో ఆసక్తికర పోస్ట్..!

Deepika Padukone couple welcomes second child: బాలీవుడ్ స్టార్ జంట దీపికా పడుకోన్, రణవీర్ సింగ్లు శనివారం తమ రెండవ బిడ్డకు స్వాగతం పలికారు. అంతే కాకుండా.. ఒక పాదముద్ర చిత్రాన్ని కలిగి ఉన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో ఈ ప్రకటనను పంచుకుంటూ కీలక ప్రకటన చేశారు. దీంతో అభిమానులు, కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ కంగ్రాట్స్ చెబుతూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక దీపిక, రణ్ వీర్ జంట రెండు రోజుల క్రితం ముంబైలోని సిద్ధివినాయక ఆలయంలో కూడా కనిపించారు. మరోవైపు ఈ జంట 2024 సెప్టెంబర్ 8న తమ మొదటి సంతానం ఆడపిల్ల దువా పుట్టిన విషయం తెలిసిందే.
రెండొసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో దీపికా పదుకొణె ఫోటో షూట్ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే.. ఈ జంట ఆసక్తికరంగా రెండు సంవత్సరాల క్రితం, వారి కుమార్తె దువా పుట్టడానికి కేవలం రెండు రోజుల ముందు, 2024 సెప్టెంబర్ 6న ఈ జంట సిద్ధివినాయక ఆలయంకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు కూడా అదే రిపీట్ చేశారు.
దీపిక, రణ్వీర్ల వివాహ బంధంకు వస్తే ఈ బాలీవుడ్ జంట.. 2018 నవంబర్ 14న ఇటలీలోని లేక్ కోమోలో అంగరంగ వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నారు.
వీరి మధ్య 2013లో 'గోలియోన్ కి రాస్లీలా రామ్-లీలా' సినిమా సెట్స్లో ఈ జంట ప్రేమాయణం మొదలైంది. కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రేమించుకున్న తర్వాత ఈ జంట.. 2015లో వారు రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు పెళ్లి చేసుకున్నారు.
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