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Deewana Movie Review:‘దీవానా’ మూవీ రివ్యూ.. కొత్త లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే..!

Deewana Review : తెలుగు సహా అన్ని ఇండస్ట్రీస్‌లలో ప్రేమ కథలు ఎన్ని వచ్చినా అందులో కొత్తదనం ఉంటే ప్రేక్షకులు నెత్తిన పెట్టుకోవడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ కోవలో వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘దీవానా’. ఈ శుక్రవారం ప్రీమియర్స్‌తో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:26 AM IST
Deewana Movie Review:‘దీవానా’ మూవీ రివ్యూ.. కొత్త లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే..!
Image Credit: Deewana Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Deewana Movie Review:‘దీవానా’ మూవీ రివ్యూ.. కొత్త లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే..!
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