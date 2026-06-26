Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /ప్రేక్షకులకు ‘దీవాన’ మూవీ టీమ్ బంపరాఫర్.. ఒక టికెట్‌ కొంటే మరో టికెట్ ఉచితం..

ప్రేక్షకులకు ‘దీవాన’ మూవీ టీమ్ బంపరాఫర్.. ఒక టికెట్‌ కొంటే మరో టికెట్ ఉచితం..

Deewan Movie 1+1 Offer: ఆలోచించినా ఆశాభంగం, మంచి తరుణం మించి పోతుందనే టైపుతో ప్రేక్షకులకు దీవానా మూవీ టీమ్ బంపరాఫర్ ప్రకటించింది.  ఈ సినిమా టికెట్ ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితమని ప్రకటించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:50 PM IST
ప్రేక్షకులకు ‘దీవాన’ మూవీ టీమ్ బంపరాఫర్.. ఒక టికెట్‌ కొంటే మరో టికెట్ ఉచితం..
Image Credit: Deewana Success Meet (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నెలకు రూ.1,800 పొదుపు చేస్తే చాలు.. రిటైర్మెంట్ నాటికి ఏకంగా రూ.19 లక్షలు..
EPF Investment12 min ago
2
Uttar Pradesh21 min ago
3
Jonnagiri gold mine45 min ago
4
Philippines54 min ago
5
8th Pay Commission1 hr ago